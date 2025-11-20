Anmol Bishnoi: लॉरेंस विश्नोई का गैंगस्टर भाई अनमोल विश्नोई लाया गया भारत, राजस्थान में दर्ज हैं 21 मुकदमे

लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। लॉरेंस बिश्नोई का गैंगस्टर भाई अनमोल बिश्नोई बुधवार को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आइजीआइ) पर पहले से ही मौजूद एनआइए ने उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 11 दिन की रिमांड पर एनआइए को सौंप दिया गया।
सूत्रों के मुताबिक, एनआइए विदेश में बैठे गैंग के कई गैंगस्टर्स और भारत में छिपे गैंगस्टर्स के संबंध में पूछताछ कर रही है। एनआइए की विशेष टीम आरोपी से पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, तथा सलमान खान के घर फायरिंग के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। भारत में गैंग को शूटर कौन उपलब्ध करवाता है, इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। अनमोल को जनवरी 2025 में भगोड़ा घोषित किया गया था।
आरोपी के खिलाफ भारत में 31 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। इसमें से राजस्थान में 21 प्रकरण दर्ज हैं। गौर करने वाली बात है कि अभी भी विदेश में बैठकर इंटरनेट कॉल के जरिए राजस्थान में रसूखदारों को धमकाने का सिलसिला थमा नहीं है। गैंगस्टर रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग का वीरेंद्र चारण विदेश में रहकर गैंग संचालित कर रहे हैं।
राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर्स अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण, गोल्डी बराड़ सहित अन्य बदमाशों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। राजस्थान पुलिस ने अनमोल पर एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। आधा दर्जन से अधिक बदमाशों के विदेश में होने की आशंका जताई जा रही है। इनमें से चार पर इनाम घोषित हैं।
एनआइए ने कोर्ट को बताया कि अनमोल के पिता को गिरफ्तारी की सूचना दे दी है और गिरफ्तारी के आधार भी बताए गए हैं। अनमोल, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े आतंकी-गैंगस्टर नेटवर्क में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है। एजेंसी ने तर्क दिया कि नेटवर्क की संरचना, फंडिंग और सदस्यों की पहचान उजागर करने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है। एनआइए ने अनमोल के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी प्राप्त करने और सिस्टमेटिक डिजिटल जांच के लिए भी हिरासत जरूरी बताई।
