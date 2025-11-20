Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Anmol Bishnoi: लॉरेंस विश्नोई का गैंगस्टर भाई अनमोल विश्नोई लाया गया भारत, राजस्थान में दर्ज हैं 21 मुकदमे

लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ भारत में 31 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। इसमें से राजस्थान में 21 प्रकरण दर्ज हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 20, 2025

Anmol Bishnoi

लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। लॉरेंस बिश्नोई का गैंगस्टर भाई अनमोल बिश्नोई बुधवार को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आइजीआइ) पर पहले से ही मौजूद एनआइए ने उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 11 दिन की रिमांड पर एनआइए को सौंप दिया गया।

सूत्रों के मुताबिक, एनआइए विदेश में बैठे गैंग के कई गैंगस्टर्स और भारत में छिपे गैंगस्टर्स के संबंध में पूछताछ कर रही है। एनआइए की विशेष टीम आरोपी से पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, तथा सलमान खान के घर फायरिंग के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। भारत में गैंग को शूटर कौन उपलब्ध करवाता है, इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। अनमोल को जनवरी 2025 में भगोड़ा घोषित किया गया था।

राजस्थान में 21 मुकदमे

आरोपी के खिलाफ भारत में 31 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। इसमें से राजस्थान में 21 प्रकरण दर्ज हैं। गौर करने वाली बात है कि अभी भी विदेश में बैठकर इंटरनेट कॉल के जरिए राजस्थान में रसूखदारों को धमकाने का सिलसिला थमा नहीं है। गैंगस्टर रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग का वीरेंद्र चारण विदेश में रहकर गैंग संचालित कर रहे हैं।

राजस्थान में दर्ज मामले

  • जयपुर - 7
  • जोधपुर - 7
  • हनुमानगढ़ - 3
  • श्रीगंगानगर - 3
  • बीकानेर - 1

राजस्थान पुलिस ने जारी किया है लुकआउट नोटिस

राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर्स अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण, गोल्डी बराड़ सहित अन्य बदमाशों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। राजस्थान पुलिस ने अनमोल पर एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। आधा दर्जन से अधिक बदमाशों के विदेश में होने की आशंका जताई जा रही है। इनमें से चार पर इनाम घोषित हैं।

इनके विदेश में होने की आशंका

  • गैंगस्टर रोहित गोदारा: राजस्थान पुलिस ने 1 लाख और एनआइए ने 5 लाख का इनाम घोषित किया।
  • महेन्द्र उर्फ समीर मेघवाल: राजस्थान पुलिस ने 2 लाख और एनआइए ने 5 लाख का इनाम घोषित किया।
  • सतविंद्र उर्फ गोल्डी बराड़: एनआइए ने 5 लाख का इनाम घोषित किया।
  • वीरेंद्र सिंह चारण: एनआइए ने 5 लाख का इनाम घोषित किया।

पिता को दी गई गिरफ्तारी की सूचना

एनआइए ने कोर्ट को बताया कि अनमोल के पिता को गिरफ्तारी की सूचना दे दी है और गिरफ्तारी के आधार भी बताए गए हैं। अनमोल, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े आतंकी-गैंगस्टर नेटवर्क में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है। एजेंसी ने तर्क दिया कि नेटवर्क की संरचना, फंडिंग और सदस्यों की पहचान उजागर करने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है। एनआइए ने अनमोल के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी प्राप्त करने और सिस्टमेटिक डिजिटल जांच के लिए भी हिरासत जरूरी बताई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में IAS बहनों ने किया कमाल, टीना डाबी को 2 करोड़ तो रिया डाबी को 1 करोड़ का राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार
जयपुर
Tina Dabi and Riya Dabi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 06:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Anmol Bishnoi: लॉरेंस विश्नोई का गैंगस्टर भाई अनमोल विश्नोई लाया गया भारत, राजस्थान में दर्ज हैं 21 मुकदमे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का राजस्थान से कनेक्शन: जुर्म की दुनिया में कैसे बढ़ा लॉरेंस के भाई का कद, पढ़ें पूरी क्राइम कुंडली

Anmol Bishnoi Rajasthan connection
Patrika Special News

जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़, 480 सिलेंडर और 6 पिकअप जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार

illegal gas refilling
जयपुर

23–26 हफ्ते में जन्मे बच्चे अब स्वस्थ, परिवारों ने मनाया जज्बे का जश्न, फन एक्टिविटीज संग बच्चों ने मनाया उत्सव

जयपुर

Ghoomar Mahotsav: राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव का धमाकेदार आयोजन, जोधपुर-जयपुर ने मारी बाजी, 3.38 लाख का मिला पुरस्कार

Ghoomar Mahotsav
जयपुर

भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले : 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना पर लगी मुहर, ऊर्जा क्षेत्र में सौगातों की बौछार

Rajasthan Cabinet meeting
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.