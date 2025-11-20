Anmol Bishnoi: लॉरेंस विश्नोई का गैंगस्टर भाई अनमोल विश्नोई लाया गया भारत, राजस्थान में दर्ज हैं 21 मुकदमे

एनआइए ने कोर्ट को बताया कि अनमोल के पिता को गिरफ्तारी की सूचना दे दी है और गिरफ्तारी के आधार भी बताए गए हैं। अनमोल, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े आतंकी-गैंगस्टर नेटवर्क में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है। एजेंसी ने तर्क दिया कि नेटवर्क की संरचना, फंडिंग और सदस्यों की पहचान उजागर करने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है। एनआइए ने अनमोल के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी प्राप्त करने और सिस्टमेटिक डिजिटल जांच के लिए भी हिरासत जरूरी बताई।