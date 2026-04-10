क्लास 3 से AI की पढ़ाई पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने टीचर्स की तैयारी को लेकर जताई चिंता

जयपुर. भारत सरकार शिक्षा को भविष्य-उन्मुख बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 3 से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा है। यह बदलाव रट्टा-आधारित शिक्षा से हटकर गेम, पजल और एक्टिविटी के जरिए बच्चों को सोचने-समझने की क्षमता विकसित करने पर जोर देगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ‘From Prospectiveto Prepared Teacher’ ने इस महत्वाकांक्षी योजना पर एक बड़ी चेतावनी दी है।