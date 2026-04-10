10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

क्लास 3 से AI की पढ़ाई पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने टीचर्स की तैयारी को लेकर जताई चिंता

AI in Indian Schools: वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों खर्च फिजूल हैं अगर टीचर तैयार नहीं हैं तो। CBSE 2026-27 से शुरू करेगा AI और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग कोर्स।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Apr 10, 2026

जयपुर. भारत सरकार शिक्षा को भविष्य-उन्मुख बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 3 से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा है। यह बदलाव रट्टा-आधारित शिक्षा से हटकर गेम, पजल और एक्टिविटी के जरिए बच्चों को सोचने-समझने की क्षमता विकसित करने पर जोर देगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ‘From Prospectiveto Prepared Teacher’ ने इस महत्वाकांक्षी योजना पर एक बड़ी चेतावनी दी है।

ये कहा रिपोर्ट में

रिपोर्ट के अनुसार, भले ही सरकारें नए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर करोड़ों रुपए खर्च कर दें, अगर टीचर्स को उचित ट्रेनिंग नहीं दी गई तो पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल हो सकती है। रिपोर्ट साफ कहती है – “एजुकेशन सिस्टम उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, जितने अच्छे उसके टीचर्स होंगे।”

ट्रेनिंग थ्योरी आधारित, प्रैक्टिकल की कमी

रिपोर्ट में भारत समेत कई देशों की टीचर एजुकेशन व्यवस्था की आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि टीचर ट्रेनिंग ज्यादातर थ्योरी-आधारित होती है, प्रैक्टिकल अनुभव की भारी कमी है और ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक सीमित रह जाती है।

टीचर बनेंगे फैसिलिटेटर

AI जैसे उन्नत विषय को पढ़ाने के लिए टीचर्स को अब सूचना देने वाले की बजाय ‘फैसिलिटेटर’ (मार्गदर्शक) की भूमिका निभानी होगी। उन्हें एडप्टिव लर्निंग, AI टूल्स का इस्तेमाल, क्रिटिकल थिंकिंग और टेक-सैवी बनना होगा।

सबसे ज्यादा निवेश क्रिटिकल थिंकिंग और टेक्नोलॉजी स्किल्स पर करना होगा

देश में एक करोड़ से ज्यादा टीचर्स हैं। इन्हें AI पढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग देने की चुनौती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजी को शामिल नहीं किया गया तो ‘विकसितभारत’ का सपना क्लासरूम में नहीं उतर पाएगा। टीचर्स को सबसे ज्यादा निवेश क्रिटिकल थिंकिंग और टेक्नोलॉजी स्किल्स पर करना होगा।

वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का मुख्य संदेश

  • टीचर तैयार नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च बेकार।
  • छोटी ट्रेनिंग या मानकों में ढील लंबे समय में नुकसानदायक।
  • AI और डिजिटल शिक्षा के लिए टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भारी निवेश जरूरी।
  • शिक्षा की गुणवत्ता सीधे टीचर्स की क्षमता पर निर्भर करती है।

सफलता की कुंजी मजबूत टीचर ट्रेनिंग में है

सरकार पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, जिसमें टीचर्स AI टूल्स से लेसन प्लानिंग कर रहे हैं। NEP 2020 के अनुरूप यह बदलाव भारत को ग्लोबल टेक वर्कफोर्स के लिए तैयार करेगा, लेकिन सफलता की कुंजी मजबूत टीचर ट्रेनिंग में है। शिक्षाविदों का मानना है कि अगर इस चुनौती को सही तरीके से संभाला गया तो भारत AI युग में दुनिया का लीडर बन सकता है।

टीचर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूरी

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ‘FromProspectivetoPreparedTeacher’ मुख्य रूप से टीचर एजुकेशन सिस्टम की कमियों पर फोकस करती है। यह जोर देती है कि आधुनिक शिक्षा (खासकर AI जैसी टेक्नोलॉजी) को लागू करने के लिए टीचर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, निरंतर प्रोफेशनल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एकीकरण सबसे जरूरी है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि बिना तैयार टीचर्स के कोई भी बड़ा शिक्षा सुधार असफल हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

Google Maps का AI Revolution: Ask Maps फीचर भारत में लॉन्च, बस बोलो या लिखो – रास्ता, रेस्टोरेंट, ट्रैफिक, चार्जिंग स्टेशन सब बता देगा
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Apr 2026 03:39 pm

Published on:

10 Apr 2026 03:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / क्लास 3 से AI की पढ़ाई पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने टीचर्स की तैयारी को लेकर जताई चिंता

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: चलती बाइक पर लड़की छेड़ने के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, आरटीओ ने खंगाली दोनों युवकों की कुंडली

Jaipur Viral Video
जयपुर

PODCAST : स्वयं की स्वयं से पहचान आवश्यक

जयपुर

पढ़िए बच्चों द्वारा लिखी प्रेरणादायक कहानियां

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 72 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (01 अप्रेल 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 72 में भेजी गई ये कहानियां सराहनीय रही हैं।
समाचार

Rajasthan Politics : छेड़छाड़ के LIVE वीडियो पर बोले अशोक गहलोत, 'सीएम भजनलाल दौरों में व्यस्त, फुल टाइम गृह मंत्री की ज़रुरत'

Ashok Gehlot (File PIC)
जयपुर

Rajasthan News : देश के आखिरी सरहदी गांव तक पहुंचा नर्मदा का मीठा पानी, जानें कैसे हुआ 'चमत्कार'?

File Pic
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.