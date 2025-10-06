World Cerebral Palsy Day : हजारों बच्चों को मिली नई जिंदगी, सर्जरी और फिजियोथेरेपी से बदली जिंदगी

उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान पिछले दो दशकों से ऐसे बच्चों के जीवन में बदलाव की मिसाल बना हुआ है। संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी.एल. शिंदे के अनुसार ओपीडी में आने वाले लगभग 60 प्रतिशत बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित होते हैं। इलाज से पहले हर मरीज की न्यूरोलॉजिकल जांच की जाती है और जिनमें जकड़न या विकृति होती है, उनकी सर्जरी की जाती है। इसके बाद फिजियोथेरेपी और कैलिपर की मदद से उन्हें खड़े होने और चलने में सहायता दी जाती है।