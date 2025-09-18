जैन धर्म के इतिहास में रचेगा अनूठा अध्याय: दुनिया की पहली काष्ठ निर्मित जिनवाणी, मंदिर और घरों में होगी स्थापित

अब तक मंदिरों और घरों में जिन ग्रंथों को पूजन सामग्री के रूप में पूजते थे, वे वस्तुत: प्रतिष्ठित नहीं होते थे। इस ऐतिहासिक प्रयास के साथ जिनवाणी केवल पूजन नहीं, बल्कि मूर्ति की तरह विधिपूर्वक प्रतिष्ठित होगी। मान्यता है कि इसका पाठ एक उपवास के बराबर पुण्यफल देता है। मुनि पूज्य सागर महाराज ने बताया कि यह आयोजन केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को आत्मज्ञान से जोड़ने का अभियान है।