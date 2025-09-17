राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनरावबागड़े ने नागौरवासियों से ‘मिच्छामि दुक्कड़म...’ कहते हुए आज तक की गई गलतियों की क्षमा याचना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का आदर्श इसी में झलकता है कि वह गलतियों पर क्षमा मांगता है। क्षमा पर्व मानवता का श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने कहा कि क्षमा पर्व वह संस्कृति है जो मानवता को समझने के लिए अपने आप को शुद्ध करने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति मिटने वाली नहीं है। साधु-संतों के संस्कारों से हमारा जीवन सफल होता है। चातुर्मास स्वयं को निर्मल रखने का पर्व है। बागड़े ने कहा कि शब्द हमारी संपत्ति है, इसका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। शब्द का बर्ताव फिजूल न जाएं। सत्संग से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। व्यक्ति का मन साफ होना चाहिए, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है वो क्षमा का भाव रखता है।