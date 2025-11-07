Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

फास्टैग न होने पर नहीं देना होगा दोगुना टोल, जयपुर-दिल्ली हाईवे सहित देशभर में 15 नवम्बर से चालू होगी नई सुविधा

Fastag New Rules: एनएचएआई ने देशभर के टोल प्लाजाओं पर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं होगा या फास्टैग निष्क्रिय होगा, वे यूपीआई से टोल शुल्क चुका सकेंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Nov 07, 2025

tol tax jaipur delhi road

फाइल फोटो- Patrika

Fastag New Rules: कोटपूतली। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने जयपुर-दिल्ली राजमार्ग सहित देशभर के टोल प्लाजाओं पर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब फास्टैग ब्लॉक, खराब होने या उसमें बैलेंस समाप्त होने की स्थिति में वाहन चालकों को दोगुना टोल शुल्क नहीं देना होगा। एनएचएआई की नई अधिसूचना के अनुसार ऐसी स्थिति में केवल 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, बशर्ते भुगतान यूपीआई (डिजिटल माध्यम) से किया जाए।

पहले फास्टैग न होने या बैलेंस खत्म होने पर वाहन चालकों से दोगुना टोल वसूला जाता था। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी प्लाजा पर कार के लिए 100 रुपए टोल निर्धारित था तो अब केवल 125 रुपए देने होंगे। यह भुगतान नकद नहीं, बल्कि ऑनलाइन (यूपीआई) माध्यम से ही किया जा सकेगा। इस नई प्रणाली से यात्रियों को टोल पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी।

वाहन चालकों को राहत मिलेगी

डिजिटल भुगतान से टोल प्रक्रिया तेज होगी, जिससे वाहनों की आवाजाही सुचारू और पारदर्शी रहेगी। एनएचएआई के इस निर्णय से न केवल वाहन चालकों को राहत मिलेगी, बल्कि डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी बढ़ावा मिलेगा। जयपुर-दिल्ली जैसे व्यस्त मार्गों पर यह पहल ट्रैफिक प्रवाह को सुचारू करने में कारगर सिद्ध हो सकती है।

15 नवम्बर से लागू होगी नई भुगतान प्रणाली


एनएचएआई 15 नवम्बर से देशभर के टोल प्लाजाओं पर डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने जा रहा है। इसके तहत जिन वाहनों में फास्टैग नहीं होगा या फास्टैग निष्क्रिय होगा, वे भी यूपीआई से टोल शुल्क चुका सकेंगे। भुगतान सफल होते ही टोल बैरियर स्वतः खुलेगा और 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क सहित डिजिटल रसीद जारी होगी। नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एनएचएआई ने जयपुर-दिल्ली राजमार्ग के दौलतपुरा, मनोहरपुर, शाहजहांपुर और मानेसर टोल प्लाजाओं पर स्कैनर व यूपीआई पेमेंट सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

फैक्ट फाइल …..

  • नई व्यवस्था लागू होने की तिथि: 15 नवम्बर 2025
  • पुरानी व्यवस्था: फास्टैग न होने पर दोगुना टोल
  • नई व्यवस्था: फास्टैग न होने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टोल
  • फास्टैग उपयोग दर: करीब 96 प्रतिशत वाहन फास्टैग से टोल चुका रहे

इनका कहना है….

फास्टैग के बिना या अवधि पार फास्टैग वाले वाहनों के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू की जा रही है। अब दोगुने की जगह केवल 25 प्रतिशत अतिरिक्त टोल देना होगा। यह व्यवस्था 15 नवम्बर से लागू होगी।

  • महेन्द्र चावला, प्रबंधक, एनएचएआई कोटपूतली-बहरोड़

Updated on:

07 Nov 2025 01:52 pm

Published on:

07 Nov 2025 01:35 pm

