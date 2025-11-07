फास्टैग न होने पर नहीं देना होगा दोगुना टोल, जयपुर-दिल्ली हाईवे सहित देशभर में 15 नवम्बर से चालू होगी नई सुविधा



एनएचएआई 15 नवम्बर से देशभर के टोल प्लाजाओं पर डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने जा रहा है। इसके तहत जिन वाहनों में फास्टैग नहीं होगा या फास्टैग निष्क्रिय होगा, वे भी यूपीआई से टोल शुल्क चुका सकेंगे। भुगतान सफल होते ही टोल बैरियर स्वतः खुलेगा और 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क सहित डिजिटल रसीद जारी होगी। नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एनएचएआई ने जयपुर-दिल्ली राजमार्ग के दौलतपुरा, मनोहरपुर, शाहजहांपुर और मानेसर टोल प्लाजाओं पर स्कैनर व यूपीआई पेमेंट सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।