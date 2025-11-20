Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड पर चढ़े, जमकर हुई धक्का-मुक्की

Youth Congress Protest: राजधानी जयपुर में यूथ कांग्रेस ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 20, 2025

Youth Congress protest

बैरिकेडिंग पर चढ़ते यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता (फोटो-सोशल मीडिया)

जयपुर। राजधानी में गुरुवार को यूथ कांग्रेस ने एसआईआर, फसल मुआवजे और कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर जुटे और भजनलाल सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर रखी थी।

प्रदर्शनकारियों ने एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोकने, अतिवृष्टि से नुकसान झेल चुके किसानों को उचित मुआवजा देने और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हालात नियंत्रण से बाहर हैं और भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है।

हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी

भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी सीएम हाउस की ओर बढ़ने पर अडिग रहे। हालात तब तनावपूर्ण हो गए जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार करने का प्रयास किया और पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे मौके पर अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया।

तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप

यूथ कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कार्रवाई को 'तानाशाही रवैया' बताया और कहा कि सरकार उनकी आवाज को बल प्रयोग से दबाना चाहती है, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस नेता अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि आम जनता सरकार से परेशान है, परंतु कृषि मंत्री छापे तो डाल रहे हैं, समाधान नहीं दे रहे। उन्होंने राजस्थान एसआईआर मामले में आत्महत्या की घटना पर भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया। राज्य प्रभारी विकास चीकाड़ा, सह प्रभारी ज्ञानेश शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष और कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे।

image

Updated on:

20 Nov 2025 03:57 pm

Published on:

20 Nov 2025 03:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड पर चढ़े, जमकर हुई धक्का-मुक्की

