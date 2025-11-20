जयपुर में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड पर चढ़े, जमकर हुई धक्का-मुक्की

यूथ कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कार्रवाई को 'तानाशाही रवैया' बताया और कहा कि सरकार उनकी आवाज को बल प्रयोग से दबाना चाहती है, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस नेता अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि आम जनता सरकार से परेशान है, परंतु कृषि मंत्री छापे तो डाल रहे हैं, समाधान नहीं दे रहे। उन्होंने राजस्थान एसआईआर मामले में आत्महत्या की घटना पर भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया। राज्य प्रभारी विकास चीकाड़ा, सह प्रभारी ज्ञानेश शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष और कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे।