jaipur Crime: एसयूवी से युवक को कुचला, दो अन्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने सड़क पर निकाला जुलूस

जयपुर। डिवाइडर कट पर कार टकराने के मामूली विवाद में तोड़फोड़ और फिर एसयूवी से युवक को कुचलने के मामले में मुरलीपुरा थाना पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया है।
डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि श्रीमाधोपुर के कंचनपुरा स्थित जसवंतपुरा निवासी सुभाष चौधरी (25) व खण्डेला में सेवा की ढाणी निवासी मुकेश रोलानिया (24) को बुधवार को गिरफ्तार किया है। मामले में एसयूवी चालक कुलदीप चौधरी को सोमवार को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के खिलाफ पहला मामला कार में तोड़फोड़ करने व दूसरा हत्या का मामला दर्ज करवाया गया।
राजेश ने पहले दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि 16 अगस्त को एसयूवी व कार की टक्कर हो गई। एसयूवी सवार लड़कों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। वहीं कार में तोड़फोड़ करने के दौरान मौके पर भीड़ जुटी तो आरोपी मौके से भागने लगे। उन्होंने सड़क पर खड़े चन्द्रशेखर जाटव को टक्कर मार दी और फिर उसे कुचलते हुए एसयूवी भगा ले गए थे।
मूलतः उत्तर प्रदेश निवासी, हाल मुरलीपुरा स्थित शिव विहार कॉलोनी निवासी अर्चना ने पति चन्द्रशेखर की हत्या करने का अलग से मामला दर्ज करवाया था। थानाधिकारी वीरेन्द्र कुरील ने तीनों आरोपियों का घटना स्थल पर जुलूस निकाला और मौका तस्दीक की।