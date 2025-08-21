Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

jaipur Crime: एसयूवी से युवक को कुचला, दो अन्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने सड़क पर निकाला जुलूस

Jaipur Crime: जयपुर शहर में एसयूवी से टक्कर विवाद ने भयावह रूप ले लिया। युवक को कुचलने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 21, 2025

jaipur police
आरोपियों का जुलूस निकालती पुलिस (फोटो सोर्स-पत्रिका)

जयपुर। डिवाइडर कट पर कार टकराने के मामूली विवाद में तोड़फोड़ और फिर एसयूवी से युवक को कुचलने के मामले में मुरलीपुरा थाना पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया है।

डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि श्रीमाधोपुर के कंचनपुरा स्थित जसवंतपुरा निवासी सुभाष चौधरी (25) व खण्डेला में सेवा की ढाणी निवासी मुकेश रोलानिया (24) को बुधवार को गिरफ्तार किया है। मामले में एसयूवी चालक कुलदीप चौधरी को सोमवार को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के खिलाफ पहला मामला कार में तोड़फोड़ करने व दूसरा हत्या का मामला दर्ज करवाया गया।

ये भी पढ़ें

जयपुर में घर के बाहर टहल रही महिला पर कुत्तों का हमला, कई जगह काटा और नोंच डाला, दहशत में लोग
जयपुर
Jaipur Paharganj Surajpol dogs attack

भीड़ देख मौके से भाग निकले थे आरोपी

राजेश ने पहले दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि 16 अगस्त को एसयूवी व कार की टक्कर हो गई। एसयूवी सवार लड़कों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। वहीं कार में तोड़फोड़ करने के दौरान मौके पर भीड़ जुटी तो आरोपी मौके से भागने लगे। उन्होंने सड़क पर खड़े चन्द्रशेखर जाटव को टक्कर मार दी और फिर उसे कुचलते हुए एसयूवी भगा ले गए थे।

पत्नी ने हत्या का दर्ज कराया था मुकदमा

मूलतः उत्तर प्रदेश निवासी, हाल मुरलीपुरा स्थित शिव विहार कॉलोनी निवासी अर्चना ने पति चन्द्रशेखर की हत्या करने का अलग से मामला दर्ज करवाया था। थानाधिकारी वीरेन्द्र कुरील ने तीनों आरोपियों का घटना स्थल पर जुलूस निकाला और मौका तस्दीक की।

ये भी पढ़ें

Jaipur: होटल में एस्कॉर्ट सर्विस देने को कहकर चल रही थी ठगी, लड़की एडवांस लेकर दलाल के साथ आती… 4 गिरफ्तार
जयपुर
escort service in jaipur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 09:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / jaipur Crime: एसयूवी से युवक को कुचला, दो अन्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने सड़क पर निकाला जुलूस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.