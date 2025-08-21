jaipur Crime: एसयूवी से युवक को कुचला, दो अन्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने सड़क पर निकाला जुलूस

राजेश ने पहले दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि 16 अगस्त को एसयूवी व कार की टक्कर हो गई। एसयूवी सवार लड़कों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। वहीं कार में तोड़फोड़ करने के दौरान मौके पर भीड़ जुटी तो आरोपी मौके से भागने लगे। उन्होंने सड़क पर खड़े चन्द्रशेखर जाटव को टक्कर मार दी और फिर उसे कुचलते हुए एसयूवी भगा ले गए थे।