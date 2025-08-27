Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Crime: कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया… 2 युवकों का अपहरण, 7 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur Crime: जयपुर पुलिस ने कंपनी में नौकरी दिलाने के झांसे में दो लोगों के अपहरण और लूट के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपहरण के 24 घंटे के अंदर टोंक से आरोपियों को दबोचा गया।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 27, 2025

7 accused arrested from Tonk
गिरफ्तार सभी 7 आरोपी (फोटो सोर्स-पत्रिका)

जयपुर। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने दो लोगों का अपहरण कर लूट करने के मामले में 7 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। अपहरण की सूचना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने टोंक के देवली से आरोपियों को दबोच लिया।

डीसीपी (ईस्ट) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में सवाईमाधोपुर के बनोठा हाल मानसरोवर पटेल मार्ग निवासी राजवीर मीणा, टोंक के इण्डौली हाल मांग्यावास स्थित सुमेर नगर विस्तार निवासी कमलेश बैरवा, दूदू के गेजी हाल पत्रकार कॉलोनी मुहाना निवासी सुरेश गुर्जर, नागौर के कालवा हाल बाह्मण की थड़ी मुहाना निवासी तेजवीर राठौड़, गंगा विहार कॉलोनी मानसरोवर निवासी राजवीर जाटव, अलवर के जादौन वास हाल विनायक विहार मानसरोवर निवासी हनी सिंह जादौन और टोंक के देवली हाल विजय पथ मानसरोवर निवासी शिव विजय शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

सीकर में 2 बच्चों के किडनैप के बाद मच गया हड़कंप, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, इस कारण मास्टरमाइंड मां ने ही रची थी पूरी साजिश
सीकर
image

कंपनी में काम दिलाने का किया था वादा

अपहरण और लूट का मामला सांगानेर स्थित मंगल विहार निवासी उस्मान खान की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था। परिवादी ने बताया कि वह मानसरोवर रीको क्षेत्र की एक कंपनी में कपड़े सिलाई का काम करता है। 22 अगस्त को उसके पास फोन आया, जिसमें दूसरी जगह सिलाई करने पर ज्यादा पैसे देने की बात कही गई। इनकार करने पर मिलने के लिए बुलाया गया। इस पर वह साथी दीपक बर्मन के साथ बाइक से सांगानेर क्षेत्र में गया।

निर्माणाधीन बिल्डिंग में की पिटाई

वहां एक कार से उतरे दो युवकों ने उसे कार में बैठा लिया। दीपक को भी कार में बैठने को कहा गया, लेकिन उसने बाइक से चलने की बात कही। तभी आरोपियों के दो साथी दीपक के साथ बाइक पर सवार हो गए। दोनों को पत्रकार कॉलोनी स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के फ्लैट में ले जाकर डंडे और तार से पीटा गया।

मोबाइल से भी ट्रांसफर किए पैसे

परिवादी की जेब से पांच हजार और दीपक की जेब से तीन हजार रुपए निकाल लिए। परिवादी के मोबाइल का पासवर्ड पूछकर साढ़े तीन हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर सुनसान जगह छोड़ दिया और किसी को बताने पर गोली मारने की धमकी दी। उनकी बाइक भी वहीं खड़ी थी।

पुलिस के अनुसार राजवीर, सुरेश और तेजवीर के खिलाफ पहले से आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। कार्रवाई में कांस्टेबल कर्णसिंह, विजयभान व पवन की विशेष भूमिका रही।

ये भी पढ़ें

Jaipur: बहन के घर से 3KM पहले ही हो गई भाई और मां की दर्दनाक मौत, दोनों को अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2025 10:20 am

Published on:

27 Aug 2025 10:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया… 2 युवकों का अपहरण, 7 आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.