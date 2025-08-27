Jaipur Crime: कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया… 2 युवकों का अपहरण, 7 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने दो लोगों का अपहरण कर लूट करने के मामले में 7 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। अपहरण की सूचना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने टोंक के देवली से आरोपियों को दबोच लिया।
डीसीपी (ईस्ट) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में सवाईमाधोपुर के बनोठा हाल मानसरोवर पटेल मार्ग निवासी राजवीर मीणा, टोंक के इण्डौली हाल मांग्यावास स्थित सुमेर नगर विस्तार निवासी कमलेश बैरवा, दूदू के गेजी हाल पत्रकार कॉलोनी मुहाना निवासी सुरेश गुर्जर, नागौर के कालवा हाल बाह्मण की थड़ी मुहाना निवासी तेजवीर राठौड़, गंगा विहार कॉलोनी मानसरोवर निवासी राजवीर जाटव, अलवर के जादौन वास हाल विनायक विहार मानसरोवर निवासी हनी सिंह जादौन और टोंक के देवली हाल विजय पथ मानसरोवर निवासी शिव विजय शामिल हैं।
अपहरण और लूट का मामला सांगानेर स्थित मंगल विहार निवासी उस्मान खान की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था। परिवादी ने बताया कि वह मानसरोवर रीको क्षेत्र की एक कंपनी में कपड़े सिलाई का काम करता है। 22 अगस्त को उसके पास फोन आया, जिसमें दूसरी जगह सिलाई करने पर ज्यादा पैसे देने की बात कही गई। इनकार करने पर मिलने के लिए बुलाया गया। इस पर वह साथी दीपक बर्मन के साथ बाइक से सांगानेर क्षेत्र में गया।
वहां एक कार से उतरे दो युवकों ने उसे कार में बैठा लिया। दीपक को भी कार में बैठने को कहा गया, लेकिन उसने बाइक से चलने की बात कही। तभी आरोपियों के दो साथी दीपक के साथ बाइक पर सवार हो गए। दोनों को पत्रकार कॉलोनी स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के फ्लैट में ले जाकर डंडे और तार से पीटा गया।
परिवादी की जेब से पांच हजार और दीपक की जेब से तीन हजार रुपए निकाल लिए। परिवादी के मोबाइल का पासवर्ड पूछकर साढ़े तीन हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर सुनसान जगह छोड़ दिया और किसी को बताने पर गोली मारने की धमकी दी। उनकी बाइक भी वहीं खड़ी थी।
पुलिस के अनुसार राजवीर, सुरेश और तेजवीर के खिलाफ पहले से आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। कार्रवाई में कांस्टेबल कर्णसिंह, विजयभान व पवन की विशेष भूमिका रही।