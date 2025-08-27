Jaipur Crime: कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया… 2 युवकों का अपहरण, 7 आरोपी गिरफ्तार

डीसीपी (ईस्ट) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में सवाईमाधोपुर के बनोठा हाल मानसरोवर पटेल मार्ग निवासी राजवीर मीणा, टोंक के इण्डौली हाल मांग्यावास स्थित सुमेर नगर विस्तार निवासी कमलेश बैरवा, दूदू के गेजी हाल पत्रकार कॉलोनी मुहाना निवासी सुरेश गुर्जर, नागौर के कालवा हाल बाह्मण की थड़ी मुहाना निवासी तेजवीर राठौड़, गंगा विहार कॉलोनी मानसरोवर निवासी राजवीर जाटव, अलवर के जादौन वास हाल विनायक विहार मानसरोवर निवासी हनी सिंह जादौन और टोंक के देवली हाल विजय पथ मानसरोवर निवासी शिव विजय शामिल हैं।