Jaipur Accident: जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, युवक को कुचला, पैदल चल रही युवती गंभीर घायल

क्षतिग्रस्त गाड़ी। फोटो- पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर में शनिवार को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां जयंती मार्केट चौराहे के पास शनिवार दोपहर तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही युवती को टक्कर मार दी और थोड़ी ही दूरी पर एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया। सड़क पर गिरते ही बाइक सवार युवक कार के नीचे फंस गया।
आसपास मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से युवक को बाहर निकाला। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती को गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। चालक घटनास्थल पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है।
एक्सीडेंट थाना (नॉर्थ) पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान फैजान (27) निवासी खंडेला, सीकर के रूप में हुई है। वह जयपुर के भट्टा बस्ती में किराए पर रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। घायल युवती कुलसुम (19) रामगंज की रहने वाली है, जो कॉलेज का फॉर्म भरकर पैदल घर लौट रही थी। परिवार को सूचना देकर युवती का इलाज एसएमएस अस्पताल में शुरू कर दिया गया है।
जांच में सामने आया कि कार को मनीष कुमार निवासी फतेहपुर (सीकर) ने किराए पर लिया था। वह गाड़ी लेकर जयंती मार्केट की ओर जा रहा था, तभी उसकी तेज रफ्तार कार ने पहले कुलसुम को टक्कर मारी। टक्कर के बाद गाड़ी असंतुलित हो गई और उसने आगे बाइक सवार फैजान को टक्कर मारकर कुचल दिया। पुलिस का कहना है कि फरार चालक को जल्द पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है।
