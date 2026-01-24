Jaipur Accident: जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, युवक को कुचला, पैदल चल रही युवती गंभीर घायल

जांच में सामने आया कि कार को मनीष कुमार निवासी फतेहपुर (सीकर) ने किराए पर लिया था। वह गाड़ी लेकर जयंती मार्केट की ओर जा रहा था, तभी उसकी तेज रफ्तार कार ने पहले कुलसुम को टक्कर मारी। टक्कर के बाद गाड़ी असंतुलित हो गई और उसने आगे बाइक सवार फैजान को टक्कर मारकर कुचल दिया। पुलिस का कहना है कि फरार चालक को जल्द पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है।