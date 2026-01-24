24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Accident: जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, युवक को कुचला, पैदल चल रही युवती गंभीर घायल

तेज रफ्तार कार ने पहले पैदल जा रही युवती को टक्कर मारी और फिर बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक फरार हो गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 24, 2026

Jaipur accident, Thar accident, Jaipur Thar accident, high speed Thar accident, young man dies due to Thar collision, Jaipur news, Rajasthan news, जयपुर एक्सीडेंट, थार एक्सीडेंट, जयपुर थार एक्सीडेंट, तेज रफ्तार थार एक्सीडेंट, थार की टक्कर से युवक की मौत, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

क्षतिग्रस्त गाड़ी। फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजधानी जयपुर में शनिवार को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां जयंती मार्केट चौराहे के पास शनिवार दोपहर तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही युवती को टक्कर मार दी और थोड़ी ही दूरी पर एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया। सड़क पर गिरते ही बाइक सवार युवक कार के नीचे फंस गया।

आसपास मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से युवक को बाहर निकाला। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती को गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। चालक घटनास्थल पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है।

एसएमएस अस्पताल में भर्ती

एक्सीडेंट थाना (नॉर्थ) पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान फैजान (27) निवासी खंडेला, सीकर के रूप में हुई है। वह जयपुर के भट्टा बस्ती में किराए पर रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। घायल युवती कुलसुम (19) रामगंज की रहने वाली है, जो कॉलेज का फॉर्म भरकर पैदल घर लौट रही थी। परिवार को सूचना देकर युवती का इलाज एसएमएस अस्पताल में शुरू कर दिया गया है।

यह वीडियो भी देखें

आरोपी की तलाश तेज

जांच में सामने आया कि कार को मनीष कुमार निवासी फतेहपुर (सीकर) ने किराए पर लिया था। वह गाड़ी लेकर जयंती मार्केट की ओर जा रहा था, तभी उसकी तेज रफ्तार कार ने पहले कुलसुम को टक्कर मारी। टक्कर के बाद गाड़ी असंतुलित हो गई और उसने आगे बाइक सवार फैजान को टक्कर मारकर कुचल दिया। पुलिस का कहना है कि फरार चालक को जल्द पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Bisalpur Dam: राजस्थान के बीसलपुर बांध से आई बड़ी खबर, ‘गायब’ हो गई 20 हजार बीघा सिंचित भूमि, जानिए कैसे
टोंक
Bisalpur Dam, Bisalpur Dam News, Bisalpur Dam Latest News, Bisalpur Dam Update News, Irrigated Land, Bisalpur Dam Irrigated Land, Tonk News, Rajasthan News, बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध न्यूज, बीसलपुर बांध लेटेस्ट न्यूज, बीसलपुर बांध अपडेट न्यूज, सिंचित भूमि, बीसलपुर बांध सिंचित भूमि, टोंक न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 04:55 pm

Published on:

24 Jan 2026 04:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Accident: जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, युवक को कुचला, पैदल चल रही युवती गंभीर घायल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News : चूक मत जाना, 8वीं से 12वीं पास युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण, आवेदन प्रक्रिया शुरू

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

राजस्थान पंचायत चुनाव : इस तारीख को जारी होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

Rajasthan Panchayat Election
जयपुर

Mining Revenue: बल्ले-बल्ले, राजस्थान में माइंस राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 7,451.63 करोड़ रुपए का संग्रह

जयपुर

RGHS: एक माह में अनियमितताओं पर कड़ा शिकंजा, अस्पतालों का टीएमएस ब्लॉक, फार्मेसियों से लाखों की वसूली

RGHS Update Rajasthan doorstep delivery medicines scheme When start a year has passed since announcement pensioners worried
जयपुर

Food Safety: मिलावट के खिलाफ बड़ा प्रहार, अलवर से सप्लाई, जयपुर के खुदरा बाजारों तक पहुंच रहा था मिलावटी पनीर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.