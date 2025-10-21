Jaipur Murder: जयपुर में पारिवारिक रंजिश में युवक की हत्या, एक गंभीर घायल, चाकू से किया हमला

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। गांव किकरवाली में सोमवार को पारिवारिक रंजिश के चलते धारदार हथियार से हमला कर गुलाम नबी (34) की हत्या कर दी, जबकि उसका भाई साजिद अली (32) गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि वार्ड नंबर 7 निवासी नवाब अली ने संगरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह अपने भाई गुलाम नबी, साजिद अली, गुलाम नबी की पत्नी अकबरा बीबी तथा भतीजे इरफान (13) के साथ खेत से लौट रहे थे।
गुलाम अपनी बाइक रेहड़ी पर पत्नी व बेटे के साथ आगे चल रहा था, जबकि नवाब अली और साजिद अली पीछे दूसरी बाइक पर सवार थे। गांव की ही सैयदा बीबी पुत्री अताह मोहम्मद, उसका बेटा राजू पुत्र सतार मोहम्मद और पोता राजू पुत्र अकरम पहले से ही मेडिकल स्टोर के पीछे छिपे हुए थे।
मेडिकल स्टोर के पास पहुंचते ही उन्होंने चाकुओं से हमला कर फरार हो गए। घटना के बाद घायल भाइयों को लेकर संगरिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गुलाम नबी को मृत घोषित कर दिया, जबकि साजिद अली को गंभीर चोटों के चलते बीकानेर रेफर किया गया है। मृतक का पुत्र इरफान भी मामूली रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
