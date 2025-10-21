Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Murder: जयपुर में पारिवारिक रंजिश में युवक की हत्या, एक गंभीर घायल, चाकू से किया हमला

पुलिस ने बताया कि मृतक का पुत्र इरफान भी मामूली रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 21, 2025

jaipur murder

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। गांव किकरवाली में सोमवार को पारिवारिक रंजिश के चलते धारदार हथियार से हमला कर गुलाम नबी (34) की हत्या कर दी, जबकि उसका भाई साजिद अली (32) गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि वार्ड नंबर 7 निवासी नवाब अली ने संगरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह अपने भाई गुलाम नबी, साजिद अली, गुलाम नबी की पत्नी अकबरा बीबी तथा भतीजे इरफान (13) के साथ खेत से लौट रहे थे।

पहले से छिपे थे आरोपी

गुलाम अपनी बाइक रेहड़ी पर पत्नी व बेटे के साथ आगे चल रहा था, जबकि नवाब अली और साजिद अली पीछे दूसरी बाइक पर सवार थे। गांव की ही सैयदा बीबी पुत्री अताह मोहम्मद, उसका बेटा राजू पुत्र सतार मोहम्मद और पोता राजू पुत्र अकरम पहले से ही मेडिकल स्टोर के पीछे छिपे हुए थे।

यह वीडियो भी देखें

बेटा मामूली घायल

मेडिकल स्टोर के पास पहुंचते ही उन्होंने चाकुओं से हमला कर फरार हो गए। घटना के बाद घायल भाइयों को लेकर संगरिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गुलाम नबी को मृत घोषित कर दिया, जबकि साजिद अली को गंभीर चोटों के चलते बीकानेर रेफर किया गया है। मृतक का पुत्र इरफान भी मामूली रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: घर के बाहर पटाखे जला रही मासूम को तेज रफ्तार पिकअप ने उड़ाया, मौके पर ही दर्दनाक मौत
जालोर
Bhinmal accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 06:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Murder: जयपुर में पारिवारिक रंजिश में युवक की हत्या, एक गंभीर घायल, चाकू से किया हमला

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कजाकिस्तान से जयपुर लाया गया MBBS छात्र राहुल घोसल्या, SMS अस्पताल के ICU में इलाज जारी

MBBS student Rahul Ghoslaya
जयपुर

Rajasthan Rain Update: राजस्थान में क्या फिर होगी ‘झमाझम’ बारिश ? मौसम विभाग का आया Latest Update

rain alert
जयपुर

राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा, पति-पत्नी और मासूम की मौके पर ही मौत

jaipur andhi accident
जयपुर

दिवाली के बाद राजस्थान में हवा हुई जहरीली, ये शहर रहा सबसे ज्यादा प्रदूषित; इन 23 शहरों में AQI 200 पार

Air-pollution-in-Rajasthan-3
जयपुर

Rape: परिचित ने किया नाबालिग से बलात्कार, जलमहल दिखाने के बहाने से ले गया और होटल में ले जाकर की जबरदस्ती

Rape Case
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.