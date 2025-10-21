Jaipur Murder: जयपुर में पारिवारिक रंजिश में युवक की हत्या, एक गंभीर घायल, चाकू से किया हमला

जयपुर। गांव किकरवाली में सोमवार को पारिवारिक रंजिश के चलते धारदार हथियार से हमला कर गुलाम नबी (34) की हत्या कर दी, जबकि उसका भाई साजिद अली (32) गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि वार्ड नंबर 7 निवासी नवाब अली ने संगरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह अपने भाई गुलाम नबी, साजिद अली, गुलाम नबी की पत्नी अकबरा बीबी तथा भतीजे इरफान (13) के साथ खेत से लौट रहे थे।