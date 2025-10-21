Rajasthan Accident: घर के बाहर पटाखे जला रही मासूम को तेज रफ्तार पिकअप ने उड़ाया, मौके पर ही दर्दनाक मौत

मासूम शिवानी। फाइल फोटो- पत्रिका
भीनमाल। तेज रफ्तार पिकअप ने 7 वर्षीय मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में घर के बाहर पटाखे फोड़ रही बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसा शहर के धोराढाल क्षेत्र स्थित अंबिका कॉलोनी भाटो का वास में सोमवार रात को हुआ।
सीआई रामेश्वरलाल भाटी ने बताया कि धोराढाल क्षेत्र निवासी शिवानी (7) पुत्री सोहनराज बंजारा दीपावली की रात 10:30 बजे अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घर के आगे बना बरामदा भी पिकअप की टक्कर से टूट गया।
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही भीनमाल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने मौके से पिकअप चालक पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया और पिकअप को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया।
पुलिस ने मृतक बालिका के शव को भीनमाल अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। परिजनों के मुताबिक शिवानी पास के ही स्थित सरकारी स्कूल में कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। उसके दो भाई और एक बहन है। मोहल्ले वासियों ने ऐसे लापरवाह ड्राइवर पर कार्रवाई करने की मांग की है।
