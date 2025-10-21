Rajasthan Accident: घर के बाहर पटाखे जला रही मासूम को तेज रफ्तार पिकअप ने उड़ाया, मौके पर ही दर्दनाक मौत

सीआई रामेश्वरलाल भाटी ने बताया कि धोराढाल क्षेत्र निवासी शिवानी (7) पुत्री सोहनराज बंजारा दीपावली की रात 10:30 बजे अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घर के आगे बना बरामदा भी पिकअप की टक्कर से टूट गया।