राष्ट्रीय लोक अदालत में 1192 प्रकरण निस्तारित, 12.25 करोड़ अवार्ड

प्रकरणों के निस्तारण के लिए पांच बेंच गठित की गईं। इनकी अध्यक्षता पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश चंद्रप्रकाशसिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोकरण डॉ. महेंद्र कुमार गोयल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव किशोर कुमार तालेपा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर विजेंद्र कुमार और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण नवीन रतनू ने की। बेंचों में सदस्यों के रूप में भगवानसिंह शेखावत, किशनप्रतापसिंह, जयप्रकाश गर्ग, पैनल अधिवक्ता सरवर खां और नवीन पुरोहित मौजूद रहे। वहीं राजस्व मामलों में उपखंड अधिकारी जैसलमेर सक्षम गोयल और उपखंड अधिकारी पोकरण लाखाराम ने भागीदारी निभाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव किशोर कुमार तालेपा ने बताया कि पक्षकारों ने उत्साह से भाग लेकर आपसी राजीनामे से विवादों का समाधान किया। प्रप्री -लिटिगेशन मामलों में बैंक और विद्युत विभाग ने बकायेदारों को ब्याज में छूट और योजनाओं का लाभ देते हुए राहत प्रदान की। इस दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड के बकाया बिलों सहित विभिन्न बैंकों के ऋण वसूली से जुड़े 42 प्रकरण और बिजली व टेलीफोन बिलों से जुड़े 16 प्रकरणों का निस्तारण हुआ।