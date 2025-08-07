जैसलमेर में 70+ स्कूलों के 2100+ कमरे असुरक्षित घोषित, 29 खतरनाक इमारतों को गिराने के नोटिस जारी

2100+ Unsafe Classrom In Jaisalmer: लगातार बारिश के बाद जिले के जर्जर विद्यालय भवनों की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान में 70 से ज्यादा स्कूल जर्जर पाए गए जबकि 2100 से ज्यादा कक्षाओं को असुरक्षित घोषित करके ताले और रेड क्रॉस के निशान लगाए गए।