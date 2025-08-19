पोकरण में 22 एमएम बारिश, खुशगवार हुआ मौसम

पोकरण क्षेत्र में सोमवार रात बदले मौसम के चलते बारिश का दौर चला। हालांकि बारिश से गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन उमस का असर बरकरार है। सोमवार की रात करीब 8.30 बजे बूंदाबांदी व बारिश का दौर शुरू हुआ। देर रात तक रुक-रुककर बारिश व बूंदाबांदी होती रही। जिससे मौसम ठंडा व खुशगवार हो गया। मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही लगी हुई थी। दोपहर एक बजे बाद तेज बौछारों के साथ बारिश शुरू हुई। करीब 10 मिनट तक हुई बारिश से जगह-जगह पानी जमा हो गया। देर शाम तक भी आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। कस्बे के तहसील कार्यालय में लगे रेनगेज के अनुसार सोमवार की रात 17 एमएम व मंगलवार को दोपहर 5 एमएम कुल 22 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है।