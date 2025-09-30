जैसलमेर में 69वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू

शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में सोमवार को 69वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र-छात्रा टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। आयोजन का संचालन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन के तत्वावधान में और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में किया जा रहा है। प्रतियोगिता 30 सितंबर से प्रारंभ होकर 6 अक्टूबर तक चलेगी। उद्घाटन समारोह में समाजसेवी कंवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि और एडीईओ दिनेश कुमार शर्मा व एसीबीईओ करणदान रतनू विशिष्ट अतिथि रहे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक दीनाराम सुथार ने अध्यक्षता की। प्रतियोगिता में मेजबान जैसलमेर टीम समेत छात्र वर्ग की 37 और छात्रा वर्ग की 31 टीमें भाग ले रही हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और उद्घोषणा से हुई। इसके बाद सभी टीमों ने मार्च पास्ट कर खेल प्रतियोगिता का आगाज किया। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक सुजानराम तथा विभाग और निदेशालय से आए शारीरिक शिक्षकों ने प्रतियोगिता की रूपरेखा प्रस्तुत की। उद्घाटन अवसर पर प्रतिभागियों ने खेल भावना की शपथ ली और छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। प्रधानाचार्य ओमप्रकाश राठौड़ ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मंच संचालन राहुल छंगाणी और कल्पना खींची ने किया। समापन पर अध्यक्ष ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग