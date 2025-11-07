टायर फटने से सड़क किनारे पलटी कार, सोढ़ाकोर के पास हादसा

पोकरण क्षेत्र के सोढ़ाकोर गांव के पास शुक्रवार को एक कार का टायर फटने से वह असंतुलित होकर सडक़ किनारे पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार किसी को चोट नहीं लगी। जिससे बड़ा हादसा टल गया। एक कार में सवार कुछ पर्यटक जोधपुर से जैसलमेर घूमने के लिए जा रहे थे। सोढ़ाकोर गांव के पास कार का टायर अचानक फट गया। जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सडक़ से नीचे उतरते हुए पुलिए से नीचे गिरकर पलट गई।
हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर आस पड़ौस से ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पर्यटकों को बाहर निकाला। सूचना पर लाठी थानाधिकारी राजेन्द्र खदाव पुलिस बल के साथ और एनएचएआई के आरपीओ अधिकारी लीलूसिंह भाटी, रघुवीरसिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिए से नीचे गिरी कार को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जाको राखे सांईयां, मार सके न कोई… कहावत उस समय चरितार्थ हुई, जब कार सोढ़ाकोर गांव के पास टायर फटने से असंतुलित होकर सडक़ किनारे पुलिए से नीचे गिरकर पलट गई। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उसमें सवार किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी। जिससे बड़ा हादसा टल गया।
