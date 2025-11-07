टायर फटने से सड़क किनारे पलटी कार, सोढ़ाकोर के पास हादसा

पोकरण क्षेत्र के सोढ़ाकोर गांव के पास शुक्रवार को एक कार का टायर फटने से वह असंतुलित होकर सडक़ किनारे पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार किसी को चोट नहीं लगी। जिससे बड़ा हादसा टल गया। एक कार में सवार कुछ पर्यटक जोधपुर से जैसलमेर घूमने के लिए जा रहे थे। सोढ़ाकोर गांव के पास कार का टायर अचानक फट गया। जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सडक़ से नीचे उतरते हुए पुलिए से नीचे गिरकर पलट गई।