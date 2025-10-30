घर के आगे खड़ी कार में लगी आग, हादसा टला

मोहनगढ़ मुख्य बाजार में बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जानकारी के अनुसार, देर रात एक वाहन ने तेज रफ्तार में आकर सड़क किनारे लगे रोड लाइट के पोल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पोल धराशायी हो गया। हादसे के वक्त बाजार में लोगों की आवाजाही नहीं थी, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई महीनों से बाजार में रोड लाइटें बंद पड़ी है, जिसको चालू करने को लेकर कई बार ग्राम पंचायत और बिजली विभाग को शिकायतें दी जा चुकी हैं,लेकिन सि्थति जस की तस बनी हुई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से पूरा पोल उखड़ गया।