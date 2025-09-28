नियमों का तमाशा… रामदेवरा में सड़कों पर बेरोकटोक दौड़ रहे ओवरलोड वाहन

oplus_0
रामदेवरा कस्बे में नवरात्र मेले को देखते हुए आ रहे यात्री और माल वाहक वाहनों के ओवरलोड होकर चलने के बावजूद जिम्मेदारों की अनदेखी बनी हुई है। ऐसे में किसी भी समय हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने के परिवहन विभाग के सारे दावे केवल कागजों तक ही सीमित हैं, लेकिन ओवरलोड वाहनों का रामदेवरा - पोकरण रोड, रामदेवरा पोकरण और फलोदी सड़क मार्ग जो एनएच - ११ से भी जुड़ा है। इन पर ओवरलोड वाहनों का आवागमन लगातार जारी है।
नियमों को दरकिनार करने वालों की कमी नहीं है। प्रतिदिन दौड़ते ओवरलोड वाहन दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे है। गौरतलब है कि इन दिनों नवरात्रा मेला विधिवत रूप से चल रहा है। ऐसे में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाहनों में ऊपर नीचे भरकर यहां आ रहे और वापस जा रहे है, जिन्हें रोकने के लिए न तो पुलिस, न ही परिवहन विभाग की ओर से कोई कवायद की जा रही है।
रामदेवरा में भादवा मेले के मौके पर जिम्मेदार ओवरलोड वाहनों के आगमन पर जरूर विशेष सतर्कता जरूर रखते है। आमदिनों में दूर-दराज से आने वाली बसों, ट्रकों, पिकअप व अन्य वाहनों के ओवरलोड होकर आने जाने के बावजूद इन्हें रोकने के कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे है, जबकि पूर्व के वर्षों में ओवरलोड वाहनों से दर्जनों हादसे हो चुके है। रामदेवरा में यातायात पुलिस के प्रयास बौने नजर आ रहे है। हालांकि मुख्य मार्गों पर यातायातकर्मी व पुलिस अवश्य तैनात है, लेकिन उनकी ओर से भी मात्र वाहनों को सडक़ से दूर खड़ा करने व यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के प्रयास के अलावा ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए कोई कवायद नहीं की जा रही है।
