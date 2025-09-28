नियमों का तमाशा… रामदेवरा में सड़कों पर बेरोकटोक दौड़ रहे ओवरलोड वाहन

रामदेवरा में भादवा मेले के मौके पर जिम्मेदार ओवरलोड वाहनों के आगमन पर जरूर विशेष सतर्कता जरूर रखते है। आमदिनों में दूर-दराज से आने वाली बसों, ट्रकों, पिकअप व अन्य वाहनों के ओवरलोड होकर आने जाने के बावजूद इन्हें रोकने के कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे है, जबकि पूर्व के वर्षों में ओवरलोड वाहनों से दर्जनों हादसे हो चुके है। रामदेवरा में यातायात पुलिस के प्रयास बौने नजर आ रहे है। हालांकि मुख्य मार्गों पर यातायातकर्मी व पुलिस अवश्य तैनात है, लेकिन उनकी ओर से भी मात्र वाहनों को सडक़ से दूर खड़ा करने व यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के प्रयास के अलावा ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए कोई कवायद नहीं की जा रही है।