भवन-सडक़ निर्माण की गुणवत्ता जांच को एक माह का विशेष अभियान शुरू

राजस्थान में भवन और सडक़ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए शनिवार से एक माह का सघन निरीक्षण अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों को अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।