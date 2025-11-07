गोमट के पास चारे से भरी पिक- अप में लगी आग, हादसा टला

पोकरण क्षेत्र के गोमट गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 11 पर गुरुवार देर रात चारे से भरी एक पिक- अप में अचानक आग लग गई, जिसे कड़ी मशक्कत कर काबू किया गया।
जानकारी के अनुसार चारे से भरी एक पिक-अप गुरुवार की मध्यरात्रि बाद करीब 2 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 11 पर जैसलमेर से रामदेवरा की तरफ जा रही थी। गोमट गांव के रेलवे लाइन के पास निर्मित पुलिए पर चढऩे से पूर्व पिक-अप गाड़ी के पिछले हिस्से में नीचे की तरफ आग लग गई।
यहां पास ही स्थित होटलों के स्टाफ ने देखा तो आवाज लगाकर गाड़ी को रुकवाया। इसके बाद पानी व रेत डालकर आग पर काबू किया गया। होटल स्टाफ व अन्य युवाओं की सहायता से समय पर आग पर काबू कर लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद चारे को सड़क किनारे ही खाली कर दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग