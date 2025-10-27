वन्यजीवों से प्रेम की अनोखी कहानी…‘मुनकी’ की जुदाई पर छलके पूजा के आंसू

गौरतलब है कि इस साल जून माह में सनावड़ा गांव में भगवान सिंह के खेत के पास आवारा श्वानों ने हिरण का शिकार कर लिया। उसके पास हिरण का मासूम बच्चा बेसहारा हालत में था। भगवान की बेटी पूजा वहां पहुंची और उसने जिद की कि इस मासूम को घर ले जाते हैं वरना यह भी मारा जाएगा। ऐसे में भगवानसिंह उस बेजुबान को घर ले आए और गत अर्से के दौरान पूजा ने हिरण के बच्चे को च्मुनकीज् नाम देते हुए उसे बेहद लाड़-प्यार के साथ पाला। गत रविवार को जब वन विभाग की टीम मुनकी को लेने पहुंची तो पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। फिर उसने कहा कि वह खुश है कि मुनकी जंगल में अपने प्राकृतिक घर जा रही है।