Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजी रुणीचा नगरी

कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर गुरुवार को रामदेवरा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अलसुबह साढ़े तीन बजे बाबा रामदेव समाधि स्थल के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन को उमड़ पड़ी।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 23, 2025

कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर गुरुवार को रामदेवरा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अलसुबह साढ़े तीन बजे बाबा रामदेव समाधि स्थल के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन को उमड़ पड़ी। पंचामृत से अभिषेक के बाद मंगला आरती की गई, जिसके साथ ही पूरा समाधि परिसर जयकारों से गूंज उठा। जैसे-जैसे सूरज चढ़ता गया, वैसे-वैसे श्रद्धालुओं की कतारें बढ़ती गईं।मुख्य मंदिर रोड से लेकर समाधि प्रवेश द्वार तक हजारों श्रद्धालु कतारों में खड़े रहे। दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही और दर्शन के लिए तीन से पांच घंटे का इंतजार करना पड़ा। भक्तों ने समाधि के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया और अमन, चैन व खुशहाली की कामना की। देर शाम तक करीब एक किलोमीटर लंबी कतारें बनी रहीं। भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन को दिनभर मशक्कत करनी पड़ी।

जयकारों से गुंजा समाधि परिसर

भक्तों के उत्साह और श्रद्धा ने रुणिचा नगरी का वातावरण भक्तिमय बना दिया। बाबा रामदेव के जयकारों से मंदिर परिसर और आसपास का इलाका गुंजायमान रहा। समाधि पर सुबह आठ बजे भोग आरती के साथ स्वर्ण मुकुट स्थापित किया गया। वीआइपी और वीवीआइपी दर्शनार्थी भी वीआइपी रोड पर बने विशेष मार्ग से दर्शन को पहुंचे। हर ओर भक्ति, अनुशासन और विश्वास का अनूठा संगम नजर आया। भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय रहा। श्रद्धालुओं को कतारों में रखते हुए दर्शन के लिए भेजा गया ताकि अव्यवस्था न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 09:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजी रुणीचा नगरी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मोहनगढ़ में दोहरा हत्याकांड: निर्माण कार्य में भुगतान को लेकर था विवाद, एक आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर

पोकरण: भिड़ गई गाडिय़ां, आधे घंटे तक चली तनातनी … लग गया जाम

जैसलमेर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जैसलमेर, वार म्यूजियम में शौर्य पार्क का किया उद्घाटन

Rajnath Singh in jaisalmer
जैसलमेर

जैसलमेर में ट्रैक्टर चालक ने ठेला लगाकर सामान बेचने वाले को रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत

Jaisalmer News
जैसलमेर

शादी के 6 माह बाद विवाहिता ने खुदकुशी की,  शिकायत पर पुलिस कर रही मामले की जांच

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.