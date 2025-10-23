उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजी रुणीचा नगरी

कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर गुरुवार को रामदेवरा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अलसुबह साढ़े तीन बजे बाबा रामदेव समाधि स्थल के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन को उमड़ पड़ी। पंचामृत से अभिषेक के बाद मंगला आरती की गई, जिसके साथ ही पूरा समाधि परिसर जयकारों से गूंज उठा। जैसे-जैसे सूरज चढ़ता गया, वैसे-वैसे श्रद्धालुओं की कतारें बढ़ती गईं।मुख्य मंदिर रोड से लेकर समाधि प्रवेश द्वार तक हजारों श्रद्धालु कतारों में खड़े रहे। दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही और दर्शन के लिए तीन से पांच घंटे का इंतजार करना पड़ा। भक्तों ने समाधि के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया और अमन, चैन व खुशहाली की कामना की। देर शाम तक करीब एक किलोमीटर लंबी कतारें बनी रहीं। भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन को दिनभर मशक्कत करनी पड़ी।