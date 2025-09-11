एकां में आपसी रंजिश में युवक की हत्या, शव उठाने से इनकार… समझाइश से सुलझा मामला

रामदेवरा पुलिस के अनुसार एकां के कासमखां की ढाणी निवासी उस्मानखां पुत्र मीरेखां ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि गुरुवार को सुबह उसका पुत्र मंजूरखां घर से अपनी पिक-अप गाड़ी लेकर फसल कटाई के लिए मजदूर लेने डिडाणिया जा रहा था। घर से करीब 100 मीटर दूर सामने से दो गाडिय़ों में सवार होकर आए नजीब पुत्र सदीक खां, मुजीब पुत्र भाईखां, अरशद पुत्र शेर मोहम्मद, मठार पुत्र कमालखां, फिरोज पुत्र मोहम्मद, इकबाल पुत्र हकीम, मंजूर पुत्र खेरदीन, फिरोज पुत्र सतार, रऊफ, अब्दुल हई, जबार पुत्र इस्लामखां, अतीक पुत्र मुजीब, नजीब पुत्र सदीक, अब्दुल रहीम पुत्र अयूब, रहमतुल्ला पुत्र रईस, अजरुदीन पुत्र वहीद, सिकंदर पुत्र भाईखां, मुबारक पुत्र बच्चूखां, असलम पुत्र मोहम्मद, नसीर पुत्र वलीखां आए। एक गाड़ी ने पिक-अप को टक्कर मारी। इसके बाद मंजूर को बाहर निकालकर मारपीट शुरू कर दी। आवाज सुनकर वह व परिवार के लोग उस तरफ भागे। उन्हें आता देख 10-12 जनों ने उन पर गोफन से पत्थर मारे और 8-10 जनों ने उसके पुत्र के साथ लाठियों व हॉकियों से मारपीट की। जब तक वे पास पहुंचे, तब तक आरोपी भाग गए। वे मंजूर को पोकरण अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट में बताया कि तीन-चार दिन पूर्व सदीक पुत्र नूरेखां व शेर मोहम्मद पुत्र आमदीनखां के साथ झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश के चलते यह हमला किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।