एकां में आपसी रंजिश में युवक की हत्या, शव उठाने से इनकार… समझाइश से सुलझा मामला

रामदेवरा क्षेत्र के एकां गांव के पंचपीपली के पास स्थित कासमखां की ढाणी में गुरुवार को एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों व ग्रामीणों ने धरना देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। गुरुवार शाम को आपसी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। एकां गांव के कासम खां की ढाणी में रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने मंजूर उर्फ अनीश पुत्र उस्मानखां पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गया। परिजन उसे पोकरण के राजकीय जिला चिकित्सालय लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़, थानाधिकारी छत्तरसिंह देवड़ा व सहायक उपनिरीक्षक नींबदान पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर शव अपने कब्जे में लिया एवं मोर्चरी में रखवाया।
परिजनों ने परिवार के ही लोगों पर रंजिशवश हमला कर युवक की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों व ग्रामीणों ने मोर्चरी के आगे धरना शुरू कर दिया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार सैन भी यहां पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान थानाधिकारी राणसिंह सोढ़ा सांकड़ा, सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह लाठी, रुगपुरी भणियाणा सहित कई थानों से पुलिस बल यहां पहुंचा। रामदेवरा थाने से हेड कांस्टेबल रोहित पालीवाल भी यहां पहुंचे।
परिजनों के साथ एकां के समाजसेवी सुरेन्द्रसिंह भाटी, शिवसिंह चंपावत, हाजी अब्दुल रहमान खां, अब्दुल गफार खां मेहर, कालूखां, हाजी छोटूखां, हनीफ, मौलवी रईस, हाजी यारूखां सहित बड़ी संख्या में लोगों ने यहां धरना देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार सैन ने धरनास्थल पहुंचकर लोगों से बातचीत की। आरोपियों की तलाश में गए पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह ने मोबाइल पर वार्ता कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया। जिस पर परिजनों ने धरना समाप्त किया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया।
रामदेवरा पुलिस के अनुसार एकां के कासमखां की ढाणी निवासी उस्मानखां पुत्र मीरेखां ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि गुरुवार को सुबह उसका पुत्र मंजूरखां घर से अपनी पिक-अप गाड़ी लेकर फसल कटाई के लिए मजदूर लेने डिडाणिया जा रहा था। घर से करीब 100 मीटर दूर सामने से दो गाडिय़ों में सवार होकर आए नजीब पुत्र सदीक खां, मुजीब पुत्र भाईखां, अरशद पुत्र शेर मोहम्मद, मठार पुत्र कमालखां, फिरोज पुत्र मोहम्मद, इकबाल पुत्र हकीम, मंजूर पुत्र खेरदीन, फिरोज पुत्र सतार, रऊफ, अब्दुल हई, जबार पुत्र इस्लामखां, अतीक पुत्र मुजीब, नजीब पुत्र सदीक, अब्दुल रहीम पुत्र अयूब, रहमतुल्ला पुत्र रईस, अजरुदीन पुत्र वहीद, सिकंदर पुत्र भाईखां, मुबारक पुत्र बच्चूखां, असलम पुत्र मोहम्मद, नसीर पुत्र वलीखां आए। एक गाड़ी ने पिक-अप को टक्कर मारी। इसके बाद मंजूर को बाहर निकालकर मारपीट शुरू कर दी। आवाज सुनकर वह व परिवार के लोग उस तरफ भागे। उन्हें आता देख 10-12 जनों ने उन पर गोफन से पत्थर मारे और 8-10 जनों ने उसके पुत्र के साथ लाठियों व हॉकियों से मारपीट की। जब तक वे पास पहुंचे, तब तक आरोपी भाग गए। वे मंजूर को पोकरण अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट में बताया कि तीन-चार दिन पूर्व सदीक पुत्र नूरेखां व शेर मोहम्मद पुत्र आमदीनखां के साथ झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश के चलते यह हमला किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।