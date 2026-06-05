पोकरण: हर साल हादसे, फिर भी नहीं टूट रही जिम्मेदारों की तंद्रा

आगामी कुछ दिनों में सरहदी जिले में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। इस दौरान क्षेत्र में खुले गड्ढों के साथ नाडियों में पानी की आवक होने के दौरान हादसों की रोकथाम को लेकर अभी से जिम्मेदार चेते तो हादसों पर अंकुश लगाया जा सकता है। सरहदी जिले के पोकरण क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम के साथ खुले गड्ढों में पानी भर जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर अवैध खुदाई से गहरे गड्ढे हो रखे है। इसके अलावा कहीं सड़कों के निर्माण के दौरान आसपास से ग्रेवल खुदाई कर उपयोग ली जाती है। इस दौरान भी हुए गहरे गड्ढों को पुन: नहीं भरा जाता है। ये गड्ढे बारिश के दौरान काल का कारण बन जाते है। बावजूद इसके इन गड्ढ़ोंं को समय पर भरने और हादसों पर अंकुश लगाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।