jaisalmer: फसलों पर संकट, करीब 1800 क्यूसेक निर्धारित पानी नहीं पहुंचा, बढ़ा रोष

मोहनगढ़ (जैसलमेर). जैसलमेर जोन के अंतिम छोर पर सिंचाई पानी की समस्या एक बार फिर गंभीर हो गई है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर जीरो आरडी हेड पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि जैसलमेर जोन के लिए निर्धारित सिंचाई पानी का शेयर करीब 1800 क्यूसेक है, लेकिन नहरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने से खेतों में खड़ी फसलों पर संकट मंडरा रहा है। समय पर पानी नहीं मिलने से बोई गई फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। धरने पर बैठे किसानों ने सिंचाई विभाग पर समस्या को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि जैसलमेर जोन नहर परियोजना के अंतिम छोर पर होने से पानी की कमी का सबसे अधिक असर इसी क्षेत्र के किसानों पर पड़ता है। खेतों में बोई फसल को बचाने के लिए इस समय सिंचाई पानी की जरूरत है, लेकिन नहरों में पर्याप्त पानी नहीं आने से किसान चिंतित हैं।