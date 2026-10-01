jaisalmer: टोल प्लाजा पर हथियारबंद हमला, कर्मचारियों से मारपीट कर 4300 रुपए लूटे

पोकरण ( जैसलमेर ). कस्बे के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 125 के जोधपुर-जैसलमेर बाईपास स्थित मोराणी टोल प्लाजा पर गुरुवार तड़के हथियारबंद लोगों ने हमला कर कर्मचारियों से मारपीट, तोड़फोड़ और लूट की वारदात की। घटना के बाद टोल कार्मिकों में भय का माहौल बन गया। आरोपियों ने टोल बूथों पर लगे कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के साथ वहां खड़ी एम्बुलेंस को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। टोल मैनेजर महेश कुमार गुर्जर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार तड़के करीब 3.30 बजे दूधिया निवासी छोटूसिंह पुत्र मालमसिंह चार अन्य युवकों के साथ टोल प्लाजा पहुंचा। आरोपियों के पास तलवार और पिस्तौल सहित हथियार थे।