स्वर्णनगरी में एक साथ 11 स्थानों पर गूंजी सायरन की आवाज

जानकारी के अनुसार ये सायरन यह मोबाइल सिम की तकनीक के जरिए काम करता है। आपात स्थिति या किसी भी खतरे के समय मोबाइल से तुरंत कमांड या सिग्नल मिलते ही यह ऑटोमेटिक तरीके से तेज आवाज में सायरन बजाना शुरू कर देता है। इस व्यवस्था में शहरवासियों को उनके मोबाइल फोन पर तुरंत आपदा अलर्ट और चेतावनी भरे संदेश भी मिल जाएंगे, जिससे वे किसी भी आपात स्थिति के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। शहर के ह्रदयस्थल गोपा चौक, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, सीपीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, जवाहिर अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर, सोनार दुर्ग स्थित रानी महल, नगरपरिषद कार्यालय, सूली डूंगर सनसेट पॉइंट, माहेश्वरी हॉस्पिटल के पास, रेंवतसिंह की ढाणी, पुलिस लाइन कच्ची बस्ती और इंदिरा कॉलोनी स्थित सभा भवन में इन सायरनों की टेस्टिंग पूरी की गई। प्रशासन की ओर से पूर्व में साफ किया गया था कि यह सिर्फ एक तकनीकी और नियमित जांच है, ताकि किसी भी आपदा के समय शहर पूरी तरह सुरक्षित और सतर्क रहे।