jaisalmer: स्वर्णनगरी में हर माह करीब 150 डॉग-बाइट के मामले, वर्ष -2030 के लक्ष्य की जमीनी परीक्षा शुरू

राजस्थान में 2021-22 से 2025-26 के बीच 18,42,617 डॉग-बाइट मामले दर्ज हुए। 2025-26 में ही संख्या 5,93,999 रही। जैसलमेर का रोजाना डॉग-बाइट आंकड़ा इसी बड़े परिदृश्य में जिले की स्थिति समझने का आधार बनता है। राष्ट्रीय रेबीज उन्मूलन रणनीति में जोखिम वाले क्षेत्रों में कम से कम 70 प्रतिशत कुत्तों के टीकाकरण को महत्वपूर्ण माना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव रेबीज संक्रमण का बड़ा हिस्सा संक्रमित कुत्तों से जुड़ा है।