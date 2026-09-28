jaisalmer: सोनार किले की घाटियों में नियम बे-असर, थ्रीव्हीलरों की बेलगाम आवाजाही

जैसलमेर। ऐतिहासिक सोनार किले की पहचान उसकी पीली पत्थर की प्राचीरों के साथ संकरी और घुमावदार घाटियों से भी है। इसी विरासत के बीच यातायात नियमों की अनदेखी अब रोजमर्रा की परेशानी बनती जा रही है। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक तिपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक के बावजूद अखे प्रोल से हवा प्रोल तक थ्रीव्हीलरों की आवाजाही बनी हुई है। संकरी गलियों में वाहन और पैदल राहगीर आमने-सामने आते हैं तो रास्ता तलाशना मुश्किल हो जाता है। सुबह का समय किले के लिए सबसे व्यस्त रहता है। विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। लक्ष्मीनाथ मंदिर, जैन मंदिर और बाबा रामदेव मंदिर जाने वाले दर्शनार्थियों की आवाजाही रहती है। पर्यटक भी किले की गलियों में भ्रमण करते हैं। इसी दौरान प्रतिबंधित समय में थ्रीव्हीलरों की आवाजाही व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। कई जगह वाहन मोड़ने और निकालने के दौरान पैदल राहगीरों को रुकना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले भी वाहनों की आवाजाही के बीच हादसे की स्थिति बन चुकी है। किले की घाटियां सामान्य सड़क की तरह चौड़ी नहीं हैं। यहां पैदल आवाजाही, स्थानीय निवासियों की जरूरतें और पर्यटन गतिविधियां एक ही रास्ते पर चलती हैं। ऐसे में तय समय में वाहनों पर रोक का उद्देश्य पैदल राहगीरों को सुरक्षित और सुगम रास्ता उपलब्ध कराना है। लेकिन मौके की स्थिति बताती है कि नियम लागू करने की नियमित व्यवस्था कमजोर पड़ रही है।