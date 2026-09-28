jaisalmer: सम के धोरों पर ऊंटों की रैली, विरासत बचाने का गूंजा संदेश

रैली के दौरान प्रतिभागियों ने लोगों से पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने और प्लास्टिक व अन्य कचरा खुले में नहीं फेंकने का आह्वान किया। साथ ही जैसलमेर की ऐतिहासिक इमारतों, स्थापत्य कला, लोक परंपराओं और प्राकृतिक धरोहर को आने वाली पीढिय़ों के लिए सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया। सम के धोरों पर उमड़ा पर्यटन सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। ऊंटों की सवारी करते हुए प्रतिभागियों ने थार के पारंपरिक परिवेश को करीब से महसूस किया। रैली के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि रेगिस्तान की पहचान यहां के धोरों, ऊंटों, लोक जीवन और सांस्कृतिक परंपराओं से है। इन सभी का संरक्षण पर्यटन के भविष्य के लिए भी जरूरी है।