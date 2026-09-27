jaisalmer: हड़ताल से पहले रविवार को खुले सरकारी बैंक, ग्राहकों ने निपटाए जरूरी काम

जैसलमेर. पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। सरकार के निर्देश पर रविवार को सभी बैंकों में नियमित कामकाज हुआ, लेकिन कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराया। अब यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है। एसबीआइएसए के स्थानीय सचिव एवं यूएफबीयू प्रतिनिधि आरपी श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार को बैंकों में नियमित कार्य हुआ। कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध जताया। उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय हड़ताल में बैंक कर्मचारियों की प्रमुख मांग पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करना है। इसके साथ ही पीएलआई में समानता और पेंशन संबंधी विसंगतियों को दूर करने की मांग भी शामिल है। बैंक यूनियनों का कहना है कि इन मांगों को लेकर कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के माध्यम से बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार और संबंधित पक्षों तक विरोध दर्ज कराएंगे।