jaisalmer: गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, जयकारों संग विसर्जन हुआ

फलसूण्ड . कस्बे के माहेश्वरी मोहल्ले स्थित हनुमान मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा का नौ दिवसीय पूजा-आराधना के बाद विसर्जन किया गया। गांव के मुख्य मार्ग से गाजे-बाजे के साथ शोभायात्रा निकाली गई। इसमें भारी जनसमूह उमड़ा। श्रद्धालु नाचते-गाते हुए और लाल गुलाल उड़ाते हुए 'गणपति बप्पा मोरया' के गगनभेदी जयकारों के साथ प्रतिमा को गोड़ागड़ा तालाब तक ले गए। पंडित रमेश शर्मा ने विधि-विधान से पूजन के बाद गोड़ागड़ा तालाब पर गणेश प्रतिमा विसर्जित की। इस अवसर पर महंत रावलपुरी, रतनसिंह जोधा, कुलदीप सिंह जोधा, डॉ. ईश्वर सेन्डे, जगदीश राठी, नरेश राठी, मदन शर्मा, चेनदास, राहुल जैन, विनोद सोनी, धर्मेंद्र शर्मा, विनोद शर्मा सहित बच्चे, युवा, बुजुर्गों और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं।