jaisalmer: नाचना में आग लगे तो चार घंटे का इंतजार, तब तक राख हो जाती फसल

नाचना. नाचना में आग लगने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आग बुझाना नहीं, बल्कि दमकल के पहुंचने तक इंतजार करना है। पंचायत समिति नाचना के 20 ग्राम पंचायतों और 78 गांवों के लिए स्थानीय स्तर पर एक भी दमकल उपलब्ध नहीं है। आग की घटना होने पर जिला मुख्यालय या पोकरण से दमकल बुलानी पड़ती है। दूरी इतनी अधिक है कि मदद पहुंचने तक खेत, फसल, नर्सरी या वन क्षेत्र में लगी आग काफी फैल चुकी होती है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सैकड़ों बीघा में फैली नर्सरी में बड़ी संख्या में पेड़-पौधे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में खेत और वन भूमि भी है। गर्मी के दिनों में आग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। खेतों में आग पहुंचने पर फसल और कृषि संसाधनों को नुकसान होता है। ग्रामीणों के अनुसार समय पर दमकल नहीं पहुंचने से आग पर शुरुआती स्तर पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है और आर्थिक नुकसान बढ़ जाता है।