24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

जैसलमेर नगरपरिषद के नव निर्वाचित सभापति के सामने चुनौतियों का पहाड़

विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी अब नवनिर्वाचित युवा सभापति विजय डांगरा के कंधों पर है। गुरुवार को पदभार संभालते ही उनके सामने शहर की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान की बड़ी चुनौती सामने है। पारदर्शी कामकाज, आमजन की सुनवाई और मूलभूत सुविधाओं में सुधार उनके कार्यकाल की प्रमुख कसौटी रहेंगे।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Sep 24, 2026

jaisalmer nagar parishad

जैसलमेर नगरपरिषद

जैसलमेर. विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी अब नवनिर्वाचित युवा सभापति विजय डांगरा के कंधों पर है। गुरुवार को उन्होंने नगरपरिषद के सभापति पद का विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के साथ ही उनके सामने शहर की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान की बड़ी चुनौती खड़ी है। नगरपरिषद के कामकाज में पारदर्शिता, आमजन की सुनवाई और शहर की मूलभूत व्यवस्थाओं में सुधार उनके कार्यकाल की प्रमुख कसौटी रहने वाले हैं। कृषि उत्पादों से जुड़े व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय रहे डांगरा के लिए राजनीति और नगरपरिषद का प्रशासनिक दायित्व नया अनुभव है।

सफाई और शहर की बदहाल व्यवस्थाओं पर नजर

- जैसलमेर शहर की साफ-सफाई और सुंदरता नगर परिषद की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है। मुख्य बाजारों से लेकर पर्यटन स्थलों, आवासीय कॉलोनियों और शहर के प्रवेश मार्गों तक सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाना नई परिषद के सामने अहम चुनौती होगी। कचरा निस्तारण, सडक़ों की सफाई, नालियों की नियमित सफाई और सार्वजनिक स्थानों की बेहतर देखरेख पर विशेष ध्यान देना होगा।

- पर्यटन सीजन में शहर में बढऩे वाली भीड़ के साथ सफाई व्यवस्था पर दबाव भी बढ़ता है। ऐसे में नियमित मॉनिटरिंग और जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था डांगरा के लिए महत्वपूर्ण होगी।

- जैसलमेर शहरी क्षेत्र और विशेषकर बाहरी इलाकों में कच्ची बस्तियों आदि लंबे समय से अतिक्रमण और अवैध कब्जे और बेतरतीब पार्किंग की समस्याएं लाइलाज मर्ज बनी हुई हैं। बाजारों और प्रमुख मार्गों पर अस्थायी अतिक्रमण से आवागमन प्रभावित होता है। नए सभापति के सामने चुनौती यह भी होगी कि कार्रवाई केवल अभियान तक सीमित न रहे, बल्कि स्थायी व्यवस्था विकसित हो।

- शहर के पर्यटन महत्व को देखते हुए प्रमुख बाजारों, ऐतिहासिक स्थलों और व्यस्त मार्गों के आसपास बेहतर यातायात व पार्किंग व्यवस्था की जरूरत है। इसके लिए नगरपरिषद को संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए ठोस योजना पर काम करना होगा।

आमजन के काम में लानी होगी तेजी

नगरपरिषद से जुड़े जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, निर्माण अनुमति, सफाई, सडक़, नाली, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सेवाओं के लिए लोगों को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें, यह नए सभापति के सामने एक और बड़ी अपेक्षा है। पदभार ग्रहण के मौके पर उनकी ओर से पारदर्शिता बनाने और ऑनलाइन व्यवस्था की दिशा में काम करने की बात कही गई है। राजनीति में नए होने के कारण डांगरा के कार्यकाल को लेकर शहर में उत्सुकता भी है। अब उनकी वास्तविक परीक्षा नगरपरिषद की कार्यप्रणाली को कितना सरल, जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाता है, इस पर होगी। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करना तथा अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना भी महत्वपूर्ण होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2026 09:22 pm

Published on:

24 Sept 2026 09:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर नगरपरिषद के नव निर्वाचित सभापति के सामने चुनौतियों का पहाड़

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: युवा सभापति विजय डांगरा ने सम्भाली नगरपरिषद की कमान

jaisalmer nagar parishad
जैसलमेर

जैसलमेर में गर्मी का टॉर्चर यथावत, प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: नाचना बस स्टैंड की चार दुकानों में आग, सामान जलकर हुआ राख

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: पंचायत समितियों में आधी दुनिया को मिला पूरा हक, कलेक्ट्रेट में 10 पंचायत समितियों में प्रधान पदों का आरक्षण

jaisamler
जैसलमेर

jaisalmer: मई-जून जैसी लू का अहसास…पारा 43 डिग्री के करीब

jaisalmer news photo
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.