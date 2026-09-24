जैसलमेर नगरपरिषद के नव निर्वाचित सभापति के सामने चुनौतियों का पहाड़

नगरपरिषद से जुड़े जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, निर्माण अनुमति, सफाई, सडक़, नाली, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सेवाओं के लिए लोगों को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें, यह नए सभापति के सामने एक और बड़ी अपेक्षा है। पदभार ग्रहण के मौके पर उनकी ओर से पारदर्शिता बनाने और ऑनलाइन व्यवस्था की दिशा में काम करने की बात कही गई है। राजनीति में नए होने के कारण डांगरा के कार्यकाल को लेकर शहर में उत्सुकता भी है। अब उनकी वास्तविक परीक्षा नगरपरिषद की कार्यप्रणाली को कितना सरल, जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाता है, इस पर होगी। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करना तथा अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना भी महत्वपूर्ण होगा।