jaisalmer: मई-जून जैसी लू का अहसास…पारा 43 डिग्री के करीब

सुबह से ही धूप में तेजी महसूस होने लगी थी। जैसे-जैसे दिन चढ़ा, तापमान बढ़ता गया। दोपहर के समय गर्म हवा के थपेड़ों ने परेशानी और बढ़ा दी। बाजारों और प्रमुख मार्गों पर सामान्य दिनों की तुलना में दोपहर में चहल-पहल कम नजर आई। लोग धूप से बचने के लिए छांव तलाशते दिखाई दिए। गर्मी के कारण दुपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार को 42.9 डिग्री तापमान के साथ जैसलमेर प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में सिरमौर। सितंबर के अंतिम दिनों में इतनी अधिक गर्मी ने लोगों को हैरान कर दिया है। रात का तापमान भी 28.8 डिग्री रहने से राहत सीमित बनी हुई है। दिन में तेज गर्मी और रात में अपेक्षाकृत अधिक तापमान के कारण मौसम का असर लगातार बना हुआ है। मौसम में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।