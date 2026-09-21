jaisalmer: पालिकाध्यक्ष को पुलिस की गाड़ी में चढ़ाने पर विवाद, पुलिस से उलझे पूर्व मंत्री

अंदर प्रवेश को लेकर विवाद चल ही रहा था कि निर्वाचन प्रमाण पत्र व शपथ के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष कल्पना रंगा मतदान केन्द्र से बाहर निकली। बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा दिया और उन्हें घर ले जाने लगे। यह देखते ही पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद भड़क उठे। वे पुलिस से उलझते हुए नगरपालिका में घुस गए। यहां खड़ी पुलिस वृताधिकारी कैलाशकंवर राठौड़ से उन्होंने कहा कि जनता के समर्थन से कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना रंगा नगरपालिका की अध्यक्ष निर्वाचित हुई है। वह कोई आरोपी या पुलिस की वांछित नहीं है। पुलिस की गाड़ी में बिठाने पर उन्होंने सवाल करते हुए नीचे उतारने और परिवार व उन्हें सुपुर्द करने की बात कही। जिस पर वृताधिकारी ने कहा कि सुरक्षा के कारणों के चलते उन्हें पुलिस की गाड़ी से घर तक ले जाया जाएगा। पूर्व मंत्री ने इसका विरोध किया। जिसके बाद अध्यक्ष कल्पना रंगा गाड़ी से नीचे उतर गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्रसिंह राठौड़ व तहसीलदार प्रीतमसिंह भुरटिया भी यहां पहुंचे, लेकिन उनकी समझाइश नहीं मानी गई। पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद सहित कांग्रेस नेता नवनिर्वाचित अध्यक्ष को अपने साथ लेकर रवाना हो गए।