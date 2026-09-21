jaisalmer: दशमी पर समाधि के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, चावल का भोग लगाकर लिया प्रसाद, दिन भर रही रौनक

रामदेवरा @ पत्रिका. लोकदेवता बाबा रामदेव की भादवा शुक्ल दशमी सोमवार को रामदेवरा में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाई गई। दशमी के अवसर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामदेवजी की समाधि के दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह से देर शाम तक रामदेवरा में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। मंदिर परिसर के साथ कस्बे के प्रमुख मार्ग और धार्मिक स्थल रामदेवजी के जयकारों से गूंजते रहे। दशमी पर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से चावल सहित विभिन्न सामग्री से प्रसाद तैयार किया। श्रद्धालुओं ने प्रसाद का रामदेवजी की समाधि पर भोग लगाया और इसके बाद सामूहिक रूप से प्रसाद ग्रहण किया। दशमी पर रामदेवजी की समाधि पर चावल से बने प्रसाद का भोग लगाने को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखा। सोमवार सुबह से ही रामदेवरा की ओर श्रद्धालुओं का कारवां बढ़ता रहा। रामदेवरा-पोकरण मार्ग और रामदेवरा-फलोदी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के साथ पैदल आने वाले श्रद्धालु भी नजर आए। कई श्रद्धालु दूर-दराज से पैदल यात्रा कर रामदेवजी की समाधि के दर्शन के लिए पहुंचे।