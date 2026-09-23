jaisalmer: नाचना बस स्टैंड की चार दुकानों में आग, सामान जलकर हुआ राख

जैसलमेर. हड्डा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को बालिकाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर एसबीआइ फाउंडेशन के सहयोग से उरमूल न्यास द्वारा संचालित एसबीआइ ग्राम सक्षम परियोजना के अंतर्गत हुआ। शिविर के दौरान 40 बालिकाओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई। जांच के बाद परियोजना के चिकित्सक रमेश कुमार साई द्वारा बालिकाओं को आयरन एवं मल्टीविटामिन की दवाइयां निःशुल्क वितरित की गईं। बालिकाओं को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी एवं परामर्श भी प्रदान किया गया। शिविर के आयोजन पर विद्यालय के अध्यापक विजय सिंह ने उरमूल न्यास की टीम का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर फील्ड वर्कर जितेंद्र प्रजापत, मोहन सिंह सहित उरमूल न्यास के अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।