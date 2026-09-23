jaisalmer: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि पर की पूजा-अर्चना

रामदेवरा @ पत्रिका. स्वच्छता ही सेवा-2026 अभियान के तहत बुधवार को रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। भादवा मेले के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और रेल यात्रियों की आवाजाही के मद्देनजर रेलवे ने स्वच्छता व कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन में, स्काउट एवं गाइड सदस्यों ने स्टेशन परिसर में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से यात्रियों को स्वच्छता का महत्त्व समझाते हुए कचरा इधर-उधर नहीं फेंकने तथा निर्धारित धूलबिन में ही डालने का संदेश दिया गया। यात्रियों को कचरा पृथक्करण और चार प्रकार के धूलबिन के उपयोग की जानकारी भी दी गई। रेलवे ने अपील की कि यात्रा के दौरान खाद्य सामग्री या अन्य कचरा रेल परिसर या पटरियों पर न फेंकें। जोधपुर मंडल में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान का संदेश है कि स्वच्छता केवल रेलवे प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक यात्री की जिम्मेदारी है, जिसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।