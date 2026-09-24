jaisalmer: युवा सभापति विजय डांगरा ने सम्भाली नगरपरिषद की कमान

आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विधायक छोटूसिंह भाटी ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के बाद अब नगरपरिषद के रूप में विकास का तीसरा इंजन भी जुड़ गया है। नया बोर्ड पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जन-आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगा। उन्होंने कहा कि जैसलमेर की पहचान पूरी दुनिया में है और यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जैसलमेर के विकास के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। सडक़, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से मजबूत किया जाएगा।