jaisalmer: विवाहिता को जला कर मारने के आरोपी पति, सास-ससुर और जेठानी दस्तयाब

जैसलमेर @ पत्रिका. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ टिड्डी-सह-एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र ने बुधवार को जैसलमेर जिले के ब्रह्मसर गांव में असली व नकली कीटनाशकों की पहचान पर जागरूकता अभियान आयोजित किया। इस दौरान किसानों को खेती में असली और नकली कीटनाशकों की पहचान तथा उनके सही इस्तेमाल की जानकारी दी गई। प्रभारी अधिकारी अमित कुमार मीणा ने प्राकृतिक खेती के महत्त्व और मित्र कीटों के संरक्षण हेतु सीमित कीटनाशक उपयोग पर प्रकाश डाला। वैज्ञानिक सहायक पवन सिंह पनौरा ने किसानों को कीटनाशक खरीदते समय पैकिंग, सील, लीफलेट की जांच करने, पंजीकरण व बैच नंबर से उत्पाद की पहचान करने तथा क्यूआरकोड स्कैन कर जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट और जीएसटी बिल लेने की अनिवार्यता भी बताई। वैज्ञानिक सहायक विकाश कुमार मीना ने ट्राइकोडर्मा से बीज और भूमि उपचार की जानकारी देते हुए रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में करने पर जोर दिया। उन्होंने बुवाई से पहले बीज व मृदा उपचार के साथ खरीफ फसलों के कीटों व रोगों और कपास की गुलाबी सुंडी की निगरानी व रोकथाम के उपाय भी बताए। कार्यक्रम में कृषि सखीया लीला, रामू, ममता सहित कई किसान व ग्रामीण मौजूद रहे।