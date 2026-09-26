जैसलमेर का छुपा पर्यटन नक्शा… मशहूर ठिकानों से आगे नई दुनिया

जैसलमेर. राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर जैसलमेर की पहचान सोनार दुर्ग, सम के धोरों और ऐतिहासिक हवेलियों से है, लेकिन इसी चमक के पीछे पर्यटन का एक दूसरा भूगोल भी मौजूद है। जैसलमेर से पोकरण तक फैले इस क्षेत्र में इतिहास, भू-विरासत, जल-संस्कृति, सीमा, लोकजीवन और प्रकृति एक साथ मौजूद हैं। यहां किसी नए पर्यटन स्थल की खोज नहीं, बल्कि मौजूदा संसाधनों को एक अनुभव आधारित सर्किट में जोड़ने की संभावना है। इससे पर्यटन का दायरा प्रमुख स्थलों से आगे छोटे गंतव्यों और स्थानीय कारोबार तक पहुंच सकता है।