jaisalmer: तीन दिन की बैंक हड़ताल से पहले रविवार को खुलेंगे सरकारी बैंक

रामदेवरा. बाबा रामदेव का 642वां वार्षिक मेला संपन्न होने पर शनिवार को रामदेवरा में हजारों श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रूप से अखंड ज्योत लेकर दूध की धार लगाते हुए परिक्रमा की। इस दौरान रामदेवरा में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर श्रद्धालु नाचते-झूमते परिक्रमा में शामिल हुए। मेले के समापन अवसर पर शुक्रवार को जालोर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली सहित प्रदेश के कई जिलों और देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे। दिनभर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। रात में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जहां भजन-कीर्तन के माध्यम से बाबा रामदेव की आराधना की गई। जागरण के बाद शनिवार सुबह श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। इसके बाद वे अखंड ज्योत लेकर परिक्रमा के लिए रवाना हुए। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु दूध की धार लगाते हुए आगे बढ़े। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर नाचते-झूमते नजर आए। श्रद्धालुओं के जत्थे समाधि स्थल से होते हुए रुणिचा कुआ तक पहुंचे और परंपरागत रामदेवरा परिक्रमा पूरी की।