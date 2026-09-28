अलसुबह जैसलमेर में अपराधियों के 221 ठिकानों पर पुलिस का धावा

लाठी क्षेत्र में गंगाराम की ढाणी के पास सोमवार शाम पर्यटकों को लेकर जा रहा वाहन गाय बचाने के प्रयास में असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गया। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन उसमें सवार जोधपुर के पर्यटकों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। गौरतलब है कि पर्यटक वाहन में जोधपुर से जैसलमेर वाहन में जा रहे थे। गंगाराम की ढाणी के पास अचानक एक गाय सामने आ गई। चालक ने वाहन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गया। घटना की जानकारी मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता अली खान और राणसिंह भाटी सहित ग्रामीण व राहगीर मौके पर पहुंचे। उन्होंने थार में फंसे पर्यटकों को बाहर निकाला और सहायता दी। पुलिस तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्मिकों को भी सूचित किया गया।