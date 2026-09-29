jaisalmer: जिस आंगन में श्राद्ध होता था… अब साल भर नहीं रहता पूरा परिवार

जैसलमेर. पुराने जैसलमेर की एक गली में स्थित पुश्तैनी घर का आंगन इन दिनों फिर आबाद है। घर में श्राद्ध की तैयारियां चल रही हैं। बरसों से दूसरे शहर में रहने वाला बेटा पहुंच चुका है। बेटी के आने का इंतजार है। घर के बुजुर्ग कभी रसोई देखते हैं तो कभी दरवाजे की ओर नजर डालते हैं। कुछ दिन पहले तक यही आंगन शांत था। अब आवाजाही है, बातचीत है और घर में परिवार की मौजूदगी महसूस हो रही है। यह सिर्फ एक घर का दृश्य नहीं है। जैसलमेर के पुराने मोहल्लों में कई पुश्तैनी घरों की तस्वीर अब ऐसी ही है। घर वही हैं, आंगन वही हैं, पर उनमें रहने वाला परिवार बदल गया है। शिक्षा, नौकरी और कारोबार ने परिवार के सदस्यों को अलग-अलग शहरों में पहुंचा दिया। सालभर साथ रहने की जगह अब अवसरों पर साथ आने की व्यवस्था बन गई है।