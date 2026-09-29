29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

jaisalmer: जिस आंगन में श्राद्ध होता था… अब साल भर नहीं रहता पूरा परिवार

पुराने जैसलमेर के पुश्तैनी घरों में अब परिवार सालभर नहीं, खास मौकों पर लौटता है। श्राद्ध के बहाने सूने आंगन फिर बेटों-बेटियों की आवाजाही और रिश्तों की गर्माहट से भर रहे हैं। शिक्षा, नौकरी और कारोबार ने परिवारों को दूर किया, लेकिन पुश्तैनी घर अब भी रिश्तों को जोड़ने का ठिकाना बने हैं।
3 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Sep 29, 2026

jaisalmer news photo

श्राद्ध के दौरान पुश्तैनी घर में जुटा परिवार, बुजुर्गों के चेहरे पर लौटी रौनक।

जैसलमेर. पुराने जैसलमेर की एक गली में स्थित पुश्तैनी घर का आंगन इन दिनों फिर आबाद है। घर में श्राद्ध की तैयारियां चल रही हैं। बरसों से दूसरे शहर में रहने वाला बेटा पहुंच चुका है। बेटी के आने का इंतजार है। घर के बुजुर्ग कभी रसोई देखते हैं तो कभी दरवाजे की ओर नजर डालते हैं। कुछ दिन पहले तक यही आंगन शांत था। अब आवाजाही है, बातचीत है और घर में परिवार की मौजूदगी महसूस हो रही है। यह सिर्फ एक घर का दृश्य नहीं है। जैसलमेर के पुराने मोहल्लों में कई पुश्तैनी घरों की तस्वीर अब ऐसी ही है। घर वही हैं, आंगन वही हैं, पर उनमें रहने वाला परिवार बदल गया है। शिक्षा, नौकरी और कारोबार ने परिवार के सदस्यों को अलग-अलग शहरों में पहुंचा दिया। सालभर साथ रहने की जगह अब अवसरों पर साथ आने की व्यवस्था बन गई है।

श्राद्ध पर लौटते बेटे-बेटियां, कुछ दिनों तक फिर सजता पुश्तैनी घर

श्राद्ध पक्ष आते ही दूर बसे परिवारों की आवाजाही बढ़ती है। नौकरी या कारोबार के कारण बाहर रहने वाले सदस्य पुश्तैनी घर लौटते हैं। बुजुर्गों के लिए यह इंतजार खत्म होने जैसा होता है। पूरे साल फोन पर होने वाली बातचीत कुछ दिनों के लिए आमने-सामने बैठकर होने लगती है। आंगन में साथ बैठना, भोजन करना, पुराने रिश्तेदारों की बातें सुनना और परिवार की पुरानी स्मृतियों को दोहराना इस अवसर को अलग बना देता है। नई पीढ़ी के लिए भी यह अपने परिवार की जड़ों को करीब से जानने का मौका होता है।

बदली पारिवारिक जिंदगी, रिश्ते अब शहरों में बंटे

कुछ दशक पहले तक पुश्तैनी घर ही परिवार की रोजमर्रा की दुनिया थे। एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियां रहती थीं। अब पढ़ाई के लिए बाहर जाना, नौकरी के बाद वहीं बसना और कारोबार के लिए नए शहरों में ठिकाना बनाना सामान्य बदलाव बन चुका है। इसका असर पुराने घरों पर साफ दिखाई देता है। कई घरों में बुजुर्ग रहते हैं, जबकि परिवार की नई पीढ़ी दूसरे शहरों में अपनी जिंदगी बना चुकी है। घर में कम लोग हैं, लेकिन पारिवारिक अवसर आते ही वही घर फिर सभी को जोड़ने वाला केंद्र बन जाता है।

बुजुर्ग संभाल रहे घर...नई पीढ़ी नौकरी-कारोबार में दूर शहरों में बसी

इस बदलती तस्वीर का सबसे मानवीय पक्ष बुजुर्गों की भूमिका में दिखाई देता है। वे पुश्तैनी घर संभालते हैं और बच्चों के लौटने का इंतजार करते हैं। उनके लिए श्राद्ध जैसे अवसर केवल परंपरा निभाने तक सीमित नहीं हैं। इन दिनों घर में बच्चों और रिश्तेदारों की मौजूदगी सालभर की कमी को कुछ समय के लिए कम करती है। दूसरी ओर बाहर रहने वाली नई पीढ़ी के लिए यह लौटना केवल पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, अपने पुराने घर से दोबारा जुड़ने का अवसर भी है।

श्राद्ध के बहाने लौटते कदम, आंगन में फिर सुनाई देती परिवार की आवाजें

श्राद्ध की रस्म पूरी होने के बाद परिवार के सदस्य फिर अपने-अपने शहरों की ओर लौट जाते हैं। सामान समेटा जाता है, विदाई होती है और घर धीरे-धीरे फिर शांत हो जाता है, लेकिन इन कुछ दिनों में पुश्तैनी घर सिर्फ एक मकान नहीं रहता। वह परिवार की यादों, रिश्तों और पीढ़ियों के बीच संवाद का स्थान बन जाता है।

बदलते घर की स्थानीय तस्वीर

- पुश्तैनी घरों में अब बुजुर्गों की मौजूदगी अधिक दिखाई देती है।

- नई पीढ़ी शिक्षा, नौकरी और कारोबार के लिए बाहर बसी है।

- श्राद्ध पर दूर शहरों से परिवार के सदस्य लौटते हैं।

- कुछ दिनों के लिए पुराने आंगन में फिर सामूहिक जीवन दिखता है।

- बच्चों को परिवार की परंपराओं और पूर्वजों की स्मृतियों से जुड़ने का अवसर मिलता है।

- रस्म पूरी होते ही सदस्य फिर अपने-अपने शहरों की ओर लौट जाते हैं।

एक्सपर्ट व्यू : परिवार की स्मृतियों और रिश्तों को जोड़ने वाला साझा केंद्र

शिक्षा, रोजगार और शहरीकरण ने परिवारों के रहने के स्थान जरूर बदले हैं, लेकिन पारिवारिक जुड़ाव खत्म नहीं हुआ। श्राद्ध, विवाह और त्योहार जैसे अवसर दूर बसे सदस्यों को फिर पुश्तैनी घर तक लाते हैं। ऐसे अवसरों पर घर केवल रहने की जगह नहीं रहता, बल्कि परिवार की स्मृतियों और रिश्तों को जोड़ने वाला साझा केंद्र बन जाता है।

-डॉ. अरुण माथुर, समाजशास्त्री

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2026 07:35 pm

Published on:

29 Sept 2026 07:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: जिस आंगन में श्राद्ध होता था… अब साल भर नहीं रहता पूरा परिवार

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलसुबह जैसलमेर में अपराधियों के 221 ठिकानों पर पुलिस का धावा

jaisalmer news photo
जैसलमेर

jaisalmer: सोनार किले की घाटियों में नियम बे-असर, थ्रीव्हीलरों की बेलगाम आवाजाही

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: सम के धोरों पर ऊंटों की रैली, विरासत बचाने का गूंजा संदेश

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: हड़ताल से पहले रविवार को खुले सरकारी बैंक, ग्राहकों ने निपटाए जरूरी काम

jaisalmer news photo
जैसलमेर

jaisalmer: बड़े प्रोजेक्ट बदल रहे जैसाण की तस्वीर-तकदीर, थार की अर्थव्यवस्था ले रही नई करवट

jaisalmer news
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.