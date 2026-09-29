jaisalmer: सोनार किले में ऑटो चालकों की मनमानी, स्थानीय सवारी को ‘ना’ पर्यटक को ‘हां’

जैसलमेर. ऐतिहासिक सोनार किले में तिपहिया वाहनों के संचालन को लेकर नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदारों की निगरानी के बावजूद किले में तिपहिया वाहन बेरोकटोक संचालित हो रहे हैं। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि स्थानीय सवारियों के लिए ऑटो चालक आनाकानी करते हैं, जबकि देशी-विदेशी पर्यटकों को सवारी मिलना आसान है। स्थानीय लोगों के अनुसार दशहरा चौक से किले के नीचे जाने के लिए स्थानीय सवारी ऑटो तलाशती रह जाती है। अखे प्रोल से किले के भीतर जाने में भी कई बार स्थानीय यात्रियों को वाहन नहीं मिलते। आरोप है कि ऑटो चालकों की नजर स्थानीय सवारी के बजाय पर्यटकों पर रहती है। पर्यटक मिलते ही उन्हें किले के भीतर या बाहर ले जाने के लिए चालक तैयार हो जाते हैं।