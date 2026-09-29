jaisalmer: राष्ट्रीय मरु उद्यान में अतिक्रमण पर कार्रवाई, 55 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी पहुंचे

जैसलमेर @ पत्रिका. विकसित भारत-जन सेवा अभियान के तहत पीएम स्वनिधि योजना के लिए विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। इसके तहत 1 अक्टूबर को नगर परिषद प्रांगण में विशेष शिविर आयोजित होगा। शिविर में आमजन को विभिन्न केंद्रीय व राज्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, साथ ही पात्र लाभार्थियों की पहचान, पंजीयन और लाभान्वयन किया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त पवन कुमार ने बताया कि पीएम स्वनिधि लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स शहर के मुख्य स्थानों पर सामूहिक दीप प्रज्वलन भी करेंगे। शिविर में पात्र स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान कर आवेदन लिए जाएंगे। लंबित आवेदनों का परीक्षण कर बैंक शाखाओं को भेजा जाएगा। बैंक द्वारा लौटाए गए या लंबित आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता से होगा और पात्र प्रकरणों में ऋण स्वीकृति व वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऋण के लिए आवेदन तथा लंबित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। स्वनिधि से समृद्धि के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स व उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। आयुक्त पवन कुमार ने आमजन से अपील की है कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नगर परिषद कार्यालय प्रांगण में पहुंचकर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।