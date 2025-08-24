बाबा रामदेव का 641वा मेला ध्वजारोहण के साथ होगा शुरू

साम्प्रदायिक सद्भावना के प्रतीक बाबा रामदेव का भादवा मेला विधिवत रूप से 25 अगस्त को शुरू हो रहा है। बाबा के जन्मोत्सव के दिन अधिकाधिक लोग बाबा की समाधि के दर्शन करना चाहते हैं, जिससे रामदेवरा में यात्री दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य सड़क मार्ग सहित विभिन्न स्थानों पर लगातार पदयात्रा करते हुए भारी तादाद में लोग रामदेवरा पहुंच रहे हैं। इसके अलावा रेल, बस और अन्य संसाधनों से लोग लगातार रामदेवरा पहुंच रहे हैं। शनिवार के दिन मुख्य सड़क मार्ग पर यात्री दबाव लगातार बढ़ता दिखाई दिया भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन का अतिरिक्त जाबता रामदेवरा पहुंच चुका है। उन्होंने अलग-अलग स्थान पर सम्भाल लिया है।मेला अधिकारी लाखाराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार, उप अधीक्षक भवानी सिंह सहित तमाम प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी व्यवस्थाओं में जुटे हैं। रामसरोवर तालाब के आसपास भी यात्री दबाव बढ़ गया है। धर्मशाला और खुले स्थानों के आसपास भी यात्रियों ने अपना पड़ाव डाल रखा है। पिछले 15 दिनों से लगातार दर्शन करने के लिए लोग उमड रहे हैं। माना जा रहा है कि ढाई से तीन लाख लोग प्रतिदिन बाबा की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। समाधि समिति की तरफ से भी सभी भक्तों को सुगमतापूर्वक दर्शन हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। समाधि स्थल को 23 घंटे खुला रखकर भक्तों को दर्शन करवाए जा रहे हैं।