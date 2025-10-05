Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पंच परिवर्तनों को अपनाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनें: सोनी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बस्ती स्तर पर किए जा रहे पथ संचलनों की कड़ी में रविवार सुबह गीता आश्रम बस्ती की ओर से लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी और शाम के समय दुर्ग शाखा की ओर से श्रीलक्ष्मीनाथ बस्ती ने शहर के भीतरी प्रमुख भागों में पथ संचलन का आयोजन किया।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 05, 2025

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बस्ती स्तर पर किए जा रहे पथ संचलनों की कड़ी में रविवार सुबह गीता आश्रम बस्ती की ओर से लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी और शाम के समय दुर्ग शाखा की ओर से श्रीलक्ष्मीनाथ बस्ती ने शहर के भीतरी प्रमुख भागों में पथ संचलन का आयोजन किया। साथ ही विजयदशमी पर्व के अंतर्गत शस्त्र पूजन के कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए जिला संघचालक चिरंजीलाल सोनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख करते हुए बताया कि यह समय केवल उत्सव का नहीं बल्कि नवचेतना और नवदृष्टि का है। इसी दिशा में संघ ने आगामी वर्षों के लिए पंच परिवर्तन का संकल्प लिया है, जिसे पंच प्रण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन पंच प्रणों में सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वाधारित जीवनशैली और नागरिक कर्तव्य जागरूकता है। उन्होंने इन पंच प्रणों को संघ की शताब्दी वर्ष की दिशा और दृष्टि बताया और सभी से आह्वान किया कि वे इन संकल्पों को अपने जीवन में उतारकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनें। दुर्ग शाखा के उत्सव में डॉ. शिवकुमार व्यास और गीता आश्रम बस्ती उत्सव में नारायण भारती महाराज और बाबूलाल लीलावत उपस्थित रहे। नारायण भारती महाराज ने अपने उद्बोधन में बताया कि संघ हिन्दुओं को संगठित करने की यात्रा पिछले सौ वर्षों से कर रहा हैं तथा भारत को पुन: अपनी मान्यताओं के आधार पर खड़ा करने का कार्य कर रहा है। विशिष्ट अतिथि बाबूलाल लीलावत ने कहा कि सौ वर्ष पूर्व डॉ. हेडगेवार की ओर से उगाया संघ वृक्ष अब वटवृक्ष बन चुका है।

पारम्परिक विधि से शस्त्र पूजन

संचलन से पूर्व शस्त्र पूजन कार्यक्रम में पारंपरिक विधि से शस्त्रों की पूजा की गई। इन्हें शक्ति, मर्यादा और आत्मसंयम के प्रतीक बताया गया। संघ के शताब्दी वर्ष में प्रवेश को लेकर स्वयंसेवकों में विशेष उत्साह देखा गया। सांवल कॉलोनी में निकाले गए पथ संचलन का नागरिकों ने पुष्पवर्षा और जयघोष के साथ भव्य स्वागत किया।

अनुशासित भाव से संचलन

पथ संचलन में संघ के स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में अनुशासित पंक्तियों में कदमताल करते हुए भाग लिया। श्रीलक्ष्मीनाथ बस्ती का संचलन दुर्ग की अखे प्रोल से प्रारंभ होकर तालरिया पाड़ा, गांधी चौक, चैनपुरा, माली पाड़ा, विधायक पाटा, मुख्य बाजार, शारदा पाड़ा, आचार्य पाड़ा, गूंदी पाड़ा, ढिब्बा पाड़ा आसनी पथ से होते हुए पुन: दुर्ग पहुंच कर विसर्जित किया गया। संचलन के मार्ग में जगह-जगह लोगों ने रंगोलियां बनाई एवं पुष्प वर्षा की। संचलन में बाल स्वयंसेवकों से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ता तक शामिल हुए।

यहां भी आयोजन

जैसलमेर नगर की शिव शाखा, बस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में पथ संचलन एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य वक्ता जिला सेवा प्रमुख राकेश जोशी ने कहा कि संघ का शताब्दी वर्ष केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संकल्प है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भंवर दान मांडवा ने सांस्कृतिक चेतना और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को अभिव्यक्त किया। शस्त्र पूजन के पश्चात पथ संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 09:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पंच परिवर्तनों को अपनाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनें: सोनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर: हवाओं के चलने से मामूली राहत, पारा भी गिरा

जैसलमेर

अवैध मादक पदार्थ स्मैक तस्करी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर

13 दिन बाद दीपावली, 4 हजार पेंटर्स को मिला रोजगार, दिहाड़ी 1000 से 1200

जैसलमेर

पोकरण: उत्तर का होगा उद्धार तो दक्षिण में बढ़ेगा व्यापार

जैसलमेर

दबिश देकर बरामद की स्मैक और बाइक, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.