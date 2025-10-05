पंच परिवर्तनों को अपनाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनें: सोनी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बस्ती स्तर पर किए जा रहे पथ संचलनों की कड़ी में रविवार सुबह गीता आश्रम बस्ती की ओर से लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी और शाम के समय दुर्ग शाखा की ओर से श्रीलक्ष्मीनाथ बस्ती ने शहर के भीतरी प्रमुख भागों में पथ संचलन का आयोजन किया। साथ ही विजयदशमी पर्व के अंतर्गत शस्त्र पूजन के कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए जिला संघचालक चिरंजीलाल सोनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख करते हुए बताया कि यह समय केवल उत्सव का नहीं बल्कि नवचेतना और नवदृष्टि का है। इसी दिशा में संघ ने आगामी वर्षों के लिए पंच परिवर्तन का संकल्प लिया है, जिसे पंच प्रण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन पंच प्रणों में सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वाधारित जीवनशैली और नागरिक कर्तव्य जागरूकता है। उन्होंने इन पंच प्रणों को संघ की शताब्दी वर्ष की दिशा और दृष्टि बताया और सभी से आह्वान किया कि वे इन संकल्पों को अपने जीवन में उतारकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनें। दुर्ग शाखा के उत्सव में डॉ. शिवकुमार व्यास और गीता आश्रम बस्ती उत्सव में नारायण भारती महाराज और बाबूलाल लीलावत उपस्थित रहे। नारायण भारती महाराज ने अपने उद्बोधन में बताया कि संघ हिन्दुओं को संगठित करने की यात्रा पिछले सौ वर्षों से कर रहा हैं तथा भारत को पुन: अपनी मान्यताओं के आधार पर खड़ा करने का कार्य कर रहा है। विशिष्ट अतिथि बाबूलाल लीलावत ने कहा कि सौ वर्ष पूर्व डॉ. हेडगेवार की ओर से उगाया संघ वृक्ष अब वटवृक्ष बन चुका है।
संचलन से पूर्व शस्त्र पूजन कार्यक्रम में पारंपरिक विधि से शस्त्रों की पूजा की गई। इन्हें शक्ति, मर्यादा और आत्मसंयम के प्रतीक बताया गया। संघ के शताब्दी वर्ष में प्रवेश को लेकर स्वयंसेवकों में विशेष उत्साह देखा गया। सांवल कॉलोनी में निकाले गए पथ संचलन का नागरिकों ने पुष्पवर्षा और जयघोष के साथ भव्य स्वागत किया।
पथ संचलन में संघ के स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में अनुशासित पंक्तियों में कदमताल करते हुए भाग लिया। श्रीलक्ष्मीनाथ बस्ती का संचलन दुर्ग की अखे प्रोल से प्रारंभ होकर तालरिया पाड़ा, गांधी चौक, चैनपुरा, माली पाड़ा, विधायक पाटा, मुख्य बाजार, शारदा पाड़ा, आचार्य पाड़ा, गूंदी पाड़ा, ढिब्बा पाड़ा आसनी पथ से होते हुए पुन: दुर्ग पहुंच कर विसर्जित किया गया। संचलन के मार्ग में जगह-जगह लोगों ने रंगोलियां बनाई एवं पुष्प वर्षा की। संचलन में बाल स्वयंसेवकों से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ता तक शामिल हुए।
जैसलमेर नगर की शिव शाखा, बस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में पथ संचलन एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य वक्ता जिला सेवा प्रमुख राकेश जोशी ने कहा कि संघ का शताब्दी वर्ष केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संकल्प है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भंवर दान मांडवा ने सांस्कृतिक चेतना और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को अभिव्यक्त किया। शस्त्र पूजन के पश्चात पथ संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा।
